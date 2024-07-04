Тягач разбился об бетонные блоки на Димитровском мосту в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Авария случилась ночью 4 июля. Водитель тягача ехал по Димитровскому мосту. По неизвестным причинам он съехал с дороги и снес бетонные блоки.
Блоки поставили на мосту из-за ремонта проезжей части. Как сообщается в соцсетях, во время столкновения водитель вылетел из кабины.
Госавтоинспекторы рассказали, что 59-летний водитель сейчас в больнице. Какие именно он получил травмы, неизвестно. Теперь устанавливаются все обстоятельства случившегося.