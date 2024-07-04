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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Пострадал человек

Тягач разбился об бетонные блоки на Димитровском мосту в Новосибирске

4 июля 2024, 04:04
Фото: ГАИ
Пострадал человек
На Димитровском мосту произошло жесткое ДТП с тягачом, подробности сообщили в ГАИ.

Авария случилась ночью 4 июля. Водитель тягача ехал по Димитровскому мосту. По неизвестным причинам он съехал с дороги и снес бетонные блоки.

Блоки поставили на мосту из-за ремонта проезжей части. Как сообщается в соцсетях, во время столкновения водитель вылетел из кабины.

Госавтоинспекторы рассказали, что 59-летний водитель сейчас в больнице. Какие именно он получил травмы, неизвестно. Теперь устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пострадавшие#Димитровский мост
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