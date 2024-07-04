Весь июль прольет дождь в Новосибирске — чего еще ждать от погоды

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
По данным «Яндекс. Погоды», дожди будут идти практически до конца июля. Солнечные дни будут только 23, 27, 28 и 29 числа. В остальное время дожди не прекратятся. Также иногда станут бушевать грозы.
Сайт Gismeteo тоже прогнозирует большую часть месяца дождей. Гроза ожидается 14 июля. Ливневый дождь прогнозируют на 31 число. Есть вероятность и града. Жаркая погода до +29 сохранится до 14 июля. Дальше похолодает до +21.
«Западно-Сибирский гидрометцентр» обещает 5 июля грозы, дожди и температуру воздуха до +26. Ночью до +19.