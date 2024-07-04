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Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Дожди будут идти долго

Весь июль прольет дождь в Новосибирске — чего еще ждать от погоды

4 июля 2024, 05:05
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Дожди будут идти долго

Весь июль прольет дождь в Новосибирске

В Новосибирской области пройдут дожди, причем до конца месяца, информируют погодные сервисы.

По данным «Яндекс. Погоды», дожди будут идти практически до конца июля. Солнечные дни будут только 23, 27, 28 и 29 числа. В остальное время дожди не прекратятся. Также иногда станут бушевать грозы.

Сайт Gismeteo тоже прогнозирует большую часть месяца дождей. Гроза ожидается 14 июля. Ливневый дождь прогнозируют на 31 число. Есть вероятность и града. Жаркая погода до +29 сохранится до 14 июля. Дальше похолодает до +21.

«Западно-Сибирский гидрометцентр» обещает 5 июля грозы, дожди и температуру воздуха до +26. Ночью до +19.

Появился прогноз погоды на июль 2024 в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Лето#Дождь#Погода на месяц
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