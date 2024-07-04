Впышки сальмоннелеза зарегистрированы в трех районах Новосибирска

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:06
В в Кировском, Ленинском и Советском районах зафиксирована вспышка сальмонеллеза, болеют и дети, и взрослые. Всего в 2024 году около пяти тысяч человек подхватили различные острые кишечные инфекции, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Сальмонеллезом обычно заражаются после употребления в пищу недоваренных яиц и мяса птицы. С наступлением летнего сезона новосибирцы стали заражаться амебиазом и бластоцистозом — всему виной плохо вымытые фрукты и овощи. В региональном Центре гигиены и эпидемиологии уточнили, что продукты были приобретены на неофициальных рынках.
В то же время, итоги прошлого года показали, что третья часть горожан заболели подобными недугами после купания в местных водоемах, где были организованы самодеятельные пляжи. Чтобы получить как минимум расстройство живота, хватает всего нескольких капель воды, попавшей внутрь.
В Роспотребнадзоре предупредили, что вода на четырех неофициальных пляжах столицы Сибири не соответствует нормам.