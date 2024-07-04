Впышки сальмоннелеза зарегистрированы в трех районах Новосибирска

Сальмонеллезом обычно заражаются после употребления в пищу недоваренных яиц и мяса птицы. С наступлением летнего сезона новосибирцы стали заражаться амебиазом и бластоцистозом — всему виной плохо вымытые фрукты и овощи. В региональном Центре гигиены и эпидемиологии уточнили, что продукты были приобретены на неофициальных рынках.