Землянику литрами начали собирать в Новосибирской области — смотрим яркие фото

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Жители Новосибирской области начали собирать лесную землянику. Напомним, в конце июня сибиряки жаловались, что из-за погоды одна из любимых ягод никак не может поспеть.
Если с грибами в лесах региона до сих пор положение не улучшилось, то за ягодой уже можно ехать, констатируют подписчики паблика «Грибы и грибные места Новосибирск».
Буквально восторг у коллег по увлечению вызвали Анна Матвеева и Ольга Зеленцова: они 3 июля сходили за ягодой в лес под Искитимом.
«А вы знаете, как интересно провести день? Изнуряющее солнце не помешало сбору ягодки! Было бы желание.И конечно же, спасибо за вдохновение прекрасной компании! Мой выходной день с семьей Зеленцовых. Я приеду еще!» — пишет об удачном походе Ольга.
А вот Евгению Сладкову повезло не очень: вчера он недалеко от Академгородка смог лишь прикрыть земляникой дно ведерка. Немного утешили сибиряка пять найденных маслят.
К тому же, Евгения атаковали злые комары: он отметил, что они его «чуть не вынесли на крыльях из леса». Но он продолжает лелеять надежду на будущий грибной урожай, к тому же синоптики обещают благоприятный прогноз погоды.
Елена Здота постаралось свой визит в лес описать романтично.
«Добрый вечер! А что я сегодня нашла?! Подходит ко мне под вечер уже маленькая дочь и спрашивает: мам, а мы в лес сегодня пойдем? Хотя, разведка пока еще не доносила, что грибы пошли. Ну, ладно, прогуляемся. Какое счастье было наткнуться на первые кнопочки лисичек! А какая ароматная земляника! Трава высоченная! Тропинки привычной не видно. Вот такая разведка вышла. Будет первый пирог с грибами», — пишет сибирячка.
Елена с дочерью побывали в лесу недалеко от станции Комаровка. Женщина предупредила, что после прогулки обнаружила на себе клеща и советует новосибирцам быть внимательнее: опасные насекомые могут свести на нет все удовольствие после похода за лесным урожаем.
Два часа ушло у Анны Моисеенко на сбор половины ведра земляники в Ордынском районе. «Собрала бы больше, но комары выгнали из леса», — пожаловалась Анна.
А Олеся Шубина сообщает, что в Коченевском районе ягода пока не поспела.
Ксения Резванова со своим псом прокатилась вечером в сторону Мочище.
«Нашли только три нормальных гриба, остальные — поганки. Но ягоды набрали чуть-чуть», — рассказала Ксения.
Александра Маликова утверждает, что обнаружила лесную клубнику, и поставила личный рекорд, собрав полтора литра.
Более опытные ягодники написали, что женщине в лесу удалось набрести на выросшую там переопыленную садовую клубнику. После небольшого спора все его участники сошлись на том, что «главное — отвести душу».
Знатоки-ягодники утверждают, что лесную клубнику нужно искать рядом с селом Вьюны, Колыванью, Новолуговым, Линево и Пичугами. За земляникой лучше всего ехать в Кудряши, Новолуговое, а также в Караканский и Сузунский бор.