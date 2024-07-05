3,3 миллиона рублей выманили у сограждан «криптовалютчики» из Новосибирска

Posted 5 июля, 02:42
Published 5 июля, 02:42
Modified 5 июля, 02:44
Updated 5 июля, 02:44
Муж и жена из Новосибирска под предметом выгодного вложения в криптовалюту выманили у вступивших в их потребительский кооператив сограждан 3,3 миллиона рублей. В отношении супругов возбуждено уголовное дело, по статье, подразумевающей ответственность за мошенничество, сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.
Еще в августе 2020 года подозреваемые организовали кооператив и принялись зазывать в него людей, желающих сделать выгодное вложение в криптовалюту и получать затем приличные проценты. Но на самом деле никакой криптовалюты не было.
Сейчас организатор преступной схемы находится в следственном изоляторе, а его жена — под домашним арестом. Следствие продолжается.