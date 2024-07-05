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Posted 5 июля, 02:42

Published 5 июля, 02:42

Modified 5 июля, 02:44

Updated 5 июля, 02:44

3,3 миллиона рублей выманили у сограждан «криптовалютчики» из Новосибирска

3,3 миллиона рублей выманили у сограждан «криптовалютчики» из Новосибирска

5 июля 2024, 02:42
Фото: 1MI.
В Новосибирске муж и жена организовали кооператив по выгодному вложению в криптовалюту и выманили у сограждан примерно 3,3 миллиона рублей, следует из сообщения региональной прокуратуры.

Муж и жена из Новосибирска под предметом выгодного вложения в криптовалюту выманили у вступивших в их потребительский кооператив сограждан 3,3 миллиона рублей. В отношении супругов возбуждено уголовное дело, по статье, подразумевающей ответственность за мошенничество, сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

Еще в августе 2020 года подозреваемые организовали кооператив и принялись зазывать в него людей, желающих сделать выгодное вложение в криптовалюту и получать затем приличные проценты. Но на самом деле никакой криптовалюты не было.

Сейчас организатор преступной схемы находится в следственном изоляторе, а его жена — под домашним арестом. Следствие продолжается.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Мошенничество#Уголовное дело#Следствие#Криптовалюта
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