350 тыс штрафа назначено в виде наказания за пожар на полигоне в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Природоохранная прокуратура провела проверку после возгорания мусорного полигона в Новосибирске. Установлено, что предприятие, ответственное за содержание территории, предприняло недостаточное количество мер по проливу полигона, просыпке грунтом.
Прокуратура рассмотрело дело и постановила, что виновная компания должна быть оштрафована на 350 тыс рублей.
Напомним, что во время работы по ликвидации возгорания на мусорном полигоне, сотрудники МУП «САХ» принимали активное участие в тушении. Сейчас «Спецавтохозяйство» усилило контроль за соблюдение пропускного режима, а также патрулированием территории для своевременного выявления очагов возгорания.