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Обгоревшие бревна

350 тыс штрафа назначено в виде наказания за пожар на полигоне в Новосибирске

5 июля 2024, 08:48
Фото: 1MI
Обгоревшие бревна
Масштабное возгорание на мусорном полигоне тушили не один час, позже прокуратура провела проверку и оштрафовала компанию на 350 тыс рублей, сообщили в ведомстве.

Природоохранная прокуратура провела проверку после возгорания мусорного полигона в Новосибирске. Установлено, что предприятие, ответственное за содержание территории, предприняло недостаточное количество мер по проливу полигона, просыпке грунтом.

Прокуратура рассмотрело дело и постановила, что виновная компания должна быть оштрафована на 350 тыс рублей.

Напомним, что во время работы по ликвидации возгорания на мусорном полигоне, сотрудники МУП «САХ» принимали активное участие в тушении. Сейчас «Спецавтохозяйство» усилило контроль за соблюдение пропускного режима, а также патрулированием территории для своевременного выявления очагов возгорания.

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#Екатерина Боженович#Общество#Происшествия#Новосибирск#МЧС#Штраф#Тушение
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