350 тыс штрафа назначено в виде наказания за пожар на полигоне в Новосибирске

Напомним, что во время работы по ликвидации возгорания на мусорном полигоне, сотрудники МУП «САХ» принимали активное участие в тушении. Сейчас «Спецавтохозяйство» усилило контроль за соблюдение пропускного режима, а также патрулированием территории для своевременного выявления очагов возгорания.