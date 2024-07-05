Александр Брыксин рассказал о соцподдержке участников СВО и их семей

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
Брыксин отметил, что участникам спецоперации предоставляется возможность оформить военную ипотеку в соответствии с законом «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Срок погашения кредита по данной программе предусмотрен от 1 года до 20 лет, а обязательным условием является погашение ипотечного займа до достижения военнослужащим 45 лет. Программу курирует Росвоенипотека, подробная информация об условиях этой ипотеки доступна на сайте организации, пишут newizv.ru.
Согласно текущему законодательству, за погибшего бойца досрочно погашаются его ипотечные обязательства одним платежом за счет начисления задолженности по кредиту на его накопительный счет.
Брыксин рассказал и о внесении поправок в Трудовой кодекс РФ, которые обеспечивают гарантию сохранения рабочих мест для мобилизованных и добровольцев. Согласно изменениям, трудовые договоры с этими категориями участников СВО не расторгаются, а приостанавливаются. После этого они могут возобновить свои рабочие обязанности в течение трех месяцев. Важно отметить, что период временного приостановления трудового договора засчитывается в их общий трудовой стаж и стаж работы по специальности.
Для государственных служащих действуют такие же нормы. Кроме того, членам семей мобилизованных и добровольцев предоставляются дополнительные социальные гарантии, включая приоритетное право сохранения рабочего места при сокращении персонала.
По мнению сенатора, виды помощи участникам СВО сегодня являются достаточно разнообразными: от детских писем до поставок военного оборудования и оружия, включая ружья, способные сбивать вражеские дроны. Стоит отметить, что Александр Брыксин на личные средства закупает и направляет на передовую военное оборудование — дроны и тепловизоры, которые эффективно используются в боевых действиях. Также на передовую направляются лекарства, гуманитарная помощь и стройматериалы.