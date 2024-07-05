Александр Брыксин рассказал о соцподдержке участников СВО и их семей

Брыксин рассказал и о внесении поправок в Трудовой кодекс РФ, которые обеспечивают гарантию сохранения рабочих мест для мобилизованных и добровольцев. Согласно изменениям, трудовые договоры с этими категориями участников СВО не расторгаются, а приостанавливаются. После этого они могут возобновить свои рабочие обязанности в течение трех месяцев. Важно отметить, что период временного приостановления трудового договора засчитывается в их общий трудовой стаж и стаж работы по специальности.