Девочка выпала из окна многоквартирного дома в Новосибирской области

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Маленькая девочка выпала из окна дома в Бердске. Об этом сообщили очевидцы произошедшего, которые вызвали на место происшествия медиков. Известно, что ребенок получил многочисленные травмы, характер которых не уточняется. Пострадавшую госпитализировали.
Издание «Бердск-онлайн» сообщает, что за несколько минут до падения девочка находилась на подоконнике окна второго этажа. она разговаривала с подружками, которые пришли позвать на прогулку. Ребенок не удержался в проеме окна и рухнул вниз.
Взрослых еще раз просят провести профилактические беседы с детьми о недопустимости нахождения на подоконниках открытых окон. Подобное поведение крайне опасно.