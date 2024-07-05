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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Открытое окно

Девочка выпала из окна многоквартирного дома в Новосибирской области

5 июля 2024, 12:30
Фото: 1MI
Открытое окно
Ребенок остался жив, но получил травмы, сообщили очевидцы трагедии, произошедшей в Бердске.

Маленькая девочка выпала из окна дома в Бердске. Об этом сообщили очевидцы произошедшего, которые вызвали на место происшествия медиков. Известно, что ребенок получил многочисленные травмы, характер которых не уточняется. Пострадавшую госпитализировали.

Издание «Бердск-онлайн» сообщает, что за несколько минут до падения девочка находилась на подоконнике окна второго этажа. она разговаривала с подружками, которые пришли позвать на прогулку. Ребенок не удержался в проеме окна и рухнул вниз.

Взрослых еще раз просят провести профилактические беседы с детьми о недопустимости нахождения на подоконниках открытых окон. Подобное поведение крайне опасно.

Фото: Бердск-онлайн
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#Екатерина Боженович#Происшествия#Дети#Помощь#Полиция#Бердск#Очевидцы
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