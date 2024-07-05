Экс-чиновница Терешкова высказалась о новом назначении в мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Анна Терешкова работала на должности руководителя департамента культуры и молодежной политики 10 лет. Она была вице-мэром и трудилась в команде бывшего главы города Анатолия Локтя. В 2024 году, после ухода градоначальника и прихода на его пост нового, она уволилась.
О том, что на должность заместителя мэра и начальницы департамента назначили Ксению Антонову, стало известно 5 июля. Так распорядился мэр Максим Кудрявцев. Чиновница уже работала в его команде не один год. Сам глава города подчеркнул ее достоинства, а именно умение глубоко вникать в важные вопросы и идти к заданным целям. Он выразил уверенность, что ее навыки точно пригодятся для полноценной работы департамента культуры.
Анна Терешкова в разговоре с Сиб.фм понадеялась, что прошлые проекты новая чиновница сохранит, ведь над ними работали долгое время.
«Личная преданность — это тренд сегодняшнего времени. Ксения Антонова много лет проработала в команде Максима Георгиевича», — отметила Терешкова.