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Чиновницу назначил мэр

Экс-чиновница Терешкова высказалась о новом назначении в мэрии Новосибирска

5 июля 2024, 06:23
Фото: Спортивный Новосибирск/ВКонтакте
Чиновницу назначил мэр
Когда-то занимающая должность вице-мэра Анна Терешкова прокомментировала назначение новой чиновницы в Новосибирске.

Анна Терешкова работала на должности руководителя департамента культуры и молодежной политики 10 лет. Она была вице-мэром и трудилась в команде бывшего главы города Анатолия Локтя. В 2024 году, после ухода градоначальника и прихода на его пост нового, она уволилась.

О том, что на должность заместителя мэра и начальницы департамента назначили Ксению Антонову, стало известно 5 июля. Так распорядился мэр Максим Кудрявцев. Чиновница уже работала в его команде не один год. Сам глава города подчеркнул ее достоинства, а именно умение глубоко вникать в важные вопросы и идти к заданным целям. Он выразил уверенность, что ее навыки точно пригодятся для полноценной работы департамента культуры.

Анна Терешкова в разговоре с Сиб.фм понадеялась, что прошлые проекты новая чиновница сохранит, ведь над ними работали долгое время.

«Личная преданность — это тренд сегодняшнего времени. Ксения Антонова много лет проработала в команде Максима Георгиевича», — отметила Терешкова.
Нового главу департамента культуры и спорта назначил мэр Новосибирска Кудрявцев
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