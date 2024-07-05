Экс-чиновница Терешкова высказалась о новом назначении в мэрии Новосибирска

О том, что на должность заместителя мэра и начальницы департамента назначили Ксению Антонову, стало известно 5 июля. Так распорядился мэр Максим Кудрявцев. Чиновница уже работала в его команде не один год. Сам глава города подчеркнул ее достоинства, а именно умение глубоко вникать в важные вопросы и идти к заданным целям. Он выразил уверенность, что ее навыки точно пригодятся для полноценной работы департамента культуры.