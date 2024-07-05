Где отдохнуть с палаткой в Новосибирской области — топ-5 кемпингов с отзывами

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
У всех совершенно разные способы летнего отдыха: кто-то не мыслит отпуска без поездки на летнее море в Сочи, кому-то подавай экзотические страны, а кого-то вполне устраивает палаточный лагерь с костром и гитарой в Новосибирской области.
Плюсы последнего несомненны: финансовая доступность и возможность достаточно комфортно отдохнуть рядом с домом, не тратя времени на долгую дорогу и акклиматизацию. Надеемся, против уникальной природы Сибири никто ничего не имеет.
Редакция Atas.Info предлагает вам топ-5 работающих в регионе туристических кемпингов, сотрудники которых готовы помочь вам отрешиться от суеты мегаполиса, при этом далеко от него не уезжая.
Летняя туристическая база «Азимут-Н» находится на Обском море совсем недалеко от центрального пляжа Академгородка. Добраться до нее из центра Новосибирска на машине или электричке много времени не потребует.
В кемпинг можно приехать со своей палаткой, а можно взять ее напрокат прямо на месте.Кроме того, там есть летние домики и беседки для однодневного отдыха. И все это — в непосредственной близости от Обского водохранилища.
«Отличное место, в течении 11 лет приезжаем. Туалет, вода, порядок. Сосны, Обское и солнце. Магазин под боком. Всем рекомендую!» — написал про «Азимут-Н» Стас Локтионов.
А вот Валентине Бояркиной понравилось не все.
«Были семьей проездом, останавливались на ночь с палаткой. Очень живописное приятное место. Сосновый лес, выход к Обскому морю. Много птиц и зелени. Но туалеты просто в кошмаром упадке. Ребенок не смог зайти ни в один!», — пожаловалась женщина.
База находится рядом с деревней Бурмистрово в Искитимском районе, и туда лучше отправляться на личном автотранспорте.
В «Бухту» можно приехать с личной палаткой и установить ее в уединенном месте, но можно отдохнуть и в летнем домике.
«Пишу отзыв спустя неделю проживания в данном кемпинге. Это просто чудо! Приветливый персонал, и шутки шутят, и покажут куда и как пройти, красавчики (отдельное спасибо охране). На самой базе чисто, через каждые 5 метров проведена вода, на территории есть магазин и столовая. Цены демократичные. Мы влюбились в „Бухту“.— вот такие воспоминания об отдыхе в окрестностях Бурмистрово остались у Дарьи Диминчук.
А вот Сергей Ткачев пожаловался, что с недавнего времени на базе «Бухта» можно бронировать место под палатку или домик минимум на двое суток.
«Раньше такого никогда не было, это что за нововведение? Если тебе надо только с субботы на воскресенье, допустим, ты все равно должен платить за двое суток?», — недоумевает сибиряк.
Кемпинг «Пичугово» находится недалеко от поселка Новопичугово в Ордынском районе на западном берегу Обского моря в месте впадения в него реки Ирмень. В «Пичугово» имеются домики и палаточный лагерь.
«Нам „Пичугово“ очень понравилось. Сначала отдыхали в палатках, а потом ушли в домик. Цены — адекватные. Даже для отдыха в палатках есть душ, туалет, холодильник, можно воспользоваться микроволновкой и зарядить телефон. Для детей есть два бассейна. Хозяин очень хороший, выезжали и застряли, он нам помог. Сопроводил, показал дорогу в объезд. За это огромное спасибо!!! Нам понравилось, приедем еще», — написала Мария Баташова.
«Отдыхали с палатками, я считаю, это отличная альтернатива дикому отдыху. Туалеты нормальные, душ есть. На пляже насыпан песочек, дно только неприятное. Хозяин приветливый. Брали сап в аренду. Единственный минус — это очень колючая крапивка», — вспоминает отдых в Пичугово Екатерина Худякова.
База для отдыха в палатках и домиках находится в Ордынском районе недалеко от рабочего поселка Ордынское.
«Впервые сюда приезжали. Природа красивая, лес кругом, пахнет деревьями, простором, после города — красота. Для детей есть качели, футбольное поле. Пирс где можно покупаться и порыбачить. Хозяин душевный человек, все расскажет, есть много разной посуды на случай если что-то забыли», — вот такой отзыв оставила о недавно открывшемся кемпинге Светлана Семенова.
База отдыха «У озера» расположена в четырех километрах от поселка городского типа Коченево рядом с чистым безымянным озером. Поселиться можно и в номерах гостиницы, и в своей палатке.
Семья Виктории Залевской оказалась там случайно, но сибиряки намерены снова вернуться и отдохнуть уже основательно.
«Мы ехали на Алтай, нужно было где-то переночевать. Мы с палатками и собакой — проблем не возникло. Есть туалет, душ, вокруг прекрасная обстановка, зеленый газон, стоят шезлонги, мангалы, есть пирс, встретили прекрасный закат. Добрые и общительные хозяева» — пишет Виктория.
Валентина Викторовна отдыхала в гостиничном корпусе, но пришла в ужас.
«Самое ужасное место где я была. Одно название, что это гостиница… Паутина по углам, антисанитария полнейшая… Запах везде очень не приятный, из матрасов пружины торчат. Про зеркало в душе вообще молчу!» — написала рассерженная женщина.
Плохие впечатления от этой базы остались и у Аллы Углановой.
«Это трудно назвать базой отдыха. Антисанитария сплошная. Грязь, вонь.Сантехника вся в ужасном состоянии. Пледы с дырками, когда стирали — не понятно.Связь в номерах отсутствует.Для чего стоят телевизоры — тоже неизвестно (они просто 90-х годов выпуска и тоже не работают). На семь номеров один чайник, маленький грязный холодильник. Вода из крана ржавая и вонючая. В туалете все течёт, мыло хозяйственное либо обмылки!»