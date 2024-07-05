Где отдохнуть с палаткой в Новосибирской области — топ-5 кемпингов с отзывами

«Нам „Пичугово“ очень понравилось. Сначала отдыхали в палатках, а потом ушли в домик. Цены — адекватные. Даже для отдыха в палатках есть душ, туалет, холодильник, можно воспользоваться микроволновкой и зарядить телефон. Для детей есть два бассейна. Хозяин очень хороший, выезжали и застряли, он нам помог. Сопроводил, показал дорогу в объезд. За это огромное спасибо!!! Нам понравилось, приедем еще», — написала Мария Баташова.