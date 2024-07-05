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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Имущество вернули

Имущество на 12 млн попытался скрыть при помощи родни новосибирский чиновник

5 июля 2024, 04:26
Фото: 1MI
Имущество вернули
Прокуратура вернула государству купленное имущество экс-главой сельсовета в Новосибирской области, подробности дали в ведомстве.

Бывший глава Мичуринского сельсовета обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, более 10 лет назад он купил помещения, не предназначенные для жилья, и оформил их на родственников. Стоимость имущества составила 12 млн рублей.

Этой информации не было в декларации. Противозаконный факт раскрыли правоохранители. В отношении главы возбудили дело.

Прокуратура добилась возвращения имущества в доход государства через суд. Решение вступило в законную силу и больше не подлежит апелляции.

За мошенничество на десятки миллионов осудят экс-главу новосибирского сельсовета
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Мошенничество#Имущество
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