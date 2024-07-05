Имущество на 12 млн попытался скрыть при помощи родни новосибирский чиновник

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Бывший глава Мичуринского сельсовета обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, более 10 лет назад он купил помещения, не предназначенные для жилья, и оформил их на родственников. Стоимость имущества составила 12 млн рублей.
Этой информации не было в декларации. Противозаконный факт раскрыли правоохранители. В отношении главы возбудили дело.
Прокуратура добилась возвращения имущества в доход государства через суд. Решение вступило в законную силу и больше не подлежит апелляции.