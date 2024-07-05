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Published Сегодня, 04:27

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Updated Сегодня, 04:29

К ремонту уже приступили

Круглосуточно ремонтируют разрушенную улицу Одоевского в Новосибирске

5 июля 2024, 04:27
Фото: мэрия Новосибирска
К ремонту уже приступили
В Первомайском районе Новосибирска приступили к ремонту улицы Одоевского: работы проводят как днем, так и ночью, сообщили в мэрии.

Протяженность ремонтных работ — более 4-х километров. На это потратят 138 млн рублей, которые взяты из средств, выделенных губернатором на ремонт дорог:

«Объект включен в программу за счет дополнительных средств в размере 1 млрд 100 млн рублей, которые были выделены по поручению губернатора. На эти средства запланировано отремонтировать 37 объектов общей протяженностью 47,6 км. Сегодня мы находимся на ул. Одоевского — это самый крупный объект, который попал в эту программу».

Улицу Одоевского выбрали после диагностики состояния проезжей части. Там нашли много дефектов, колею, а за последние года дорожное полотно начало сильно разрушаться. Было принято решение чинить четырехполосную улицу. Работы начали на прошлой неделе. Асфальт планируют уложить за десять дней. Затем подрядчик приступит к проведению водоотведения.

«На первой половине, где как раз застроенная часть участка, наблюдается застой воды, и в рамках ремонта всю ее убрать невозможно. На второй части дороги хороший продольный уклон, и вода будет стекать на прилегающую территорию. У нас есть параллельные контракты по устройству тротуаров, после завершения работ на которых постараемся сделать водоотводные лотки в тех местах, где это нужно, чтобы максимально убрать воду с проезжей части», — отметил Дмитрий Харланов, генеральный директор подрядной организации ООО «Дорсиб плюс».

Гарантия по ремонту будет действительна 3,5 года, то есть в случае новых дефектов, подрядчик исправит их за свой счет.

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