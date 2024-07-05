Круглосуточно ремонтируют разрушенную улицу Одоевского в Новосибирске

Улицу Одоевского выбрали после диагностики состояния проезжей части. Там нашли много дефектов, колею, а за последние года дорожное полотно начало сильно разрушаться. Было принято решение чинить четырехполосную улицу. Работы начали на прошлой неделе. Асфальт планируют уложить за десять дней. Затем подрядчик приступит к проведению водоотведения.