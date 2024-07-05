Мигрант сбил школьника в Новосибирске — Бастрыкин немедленно просит возбудить дело

Все случилось 29 июня в СНТ «Строитель». Мигрант сбил 12-летнего подростка и попытался уехать с места ДТП. Его останавливали мать и ее знакомый. Сначала он и их чуть не сбил, затем начал говорить про подставную ситуацию: мол ребенка под колеса подсунули специально.