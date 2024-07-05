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Мигрант был агрессивен

Мигрант сбил школьника в Новосибирске — Бастрыкин немедленно просит возбудить дело

5 июля 2024, 02:47
Фото: 1MI
Мигрант был агрессивен

Дело после ДТП с мигрантом, сбившим школьником, требуют возбудить в Новосибирске

Мигрант сбил ребенка и хотел уехать с места аварии в Новосибирске, глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело, сообщают в ведомстве.

Все случилось 29 июня в СНТ «Строитель». Мигрант сбил 12-летнего подростка и попытался уехать с места ДТП. Его останавливали мать и ее знакомый. Сначала он и их чуть не сбил, затем начал говорить про подставную ситуацию: мол ребенка под колеса подсунули специально.

В инциденте уже разбирались сотрудники ДПС. Выяснилось, что мужчина был пьян, у него не было водительских прав и гражданства России, лишь временная регистрация.

Видео: atas.info

Мать рассказала Atas.info, что намерена добиться выдворения мигранта из страны. Она обратилась в Следком, а информация дошла до председателя ведомства Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить дело и представить ему доклад о ходе расследования.

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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Дети#ДТП#Мигранты#Миграция#Александр Бастрыкин
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