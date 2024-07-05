Мигрант сбил школьника в Новосибирске — Бастрыкин немедленно просит возбудить дело

Posted Сегодня, 02:47
Published Сегодня, 02:47
Modified Сегодня, 02:49
Updated Сегодня, 02:49
Все случилось 29 июня в СНТ «Строитель». Мигрант сбил 12-летнего подростка и попытался уехать с места ДТП. Его останавливали мать и ее знакомый. Сначала он и их чуть не сбил, затем начал говорить про подставную ситуацию: мол ребенка под колеса подсунули специально.
В инциденте уже разбирались сотрудники ДПС. Выяснилось, что мужчина был пьян, у него не было водительских прав и гражданства России, лишь временная регистрация.
Мать рассказала Atas.info, что намерена добиться выдворения мигранта из страны. Она обратилась в Следком, а информация дошла до председателя ведомства Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить дело и представить ему доклад о ходе расследования.