Мигрантское кафе «Кишлак» в Хилокском микрорайоне прикрыли в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:41
Published Сегодня, 01:41
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Updated Сегодня, 01:43
Речь идет о кафе «Кишлак», которое находится в Хилокском микрорайоне. Пару дней назад оно стало известно благодаря скандалу с мигрантом. Мужчина подъехал к женщинам и начал им угрожать за негативные отзывы об общепите.
После конфликта прокуратура начала проверку заведения. В кафе нашли различные нарушения, в том числе мигрантского законодательства, санитарной и пожарной безопасности.
Ведомство возбудило дело по факту незаконного привлечения иностранных граждан к труду. Трем иностранцам вручили повестки в военкомат. Сейчас деятельность кафе приостановили на неопределенный срок, в дальнейшем будет рассматриваться вопрос о запрете эксплуатации здания.