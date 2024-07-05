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В кафе было много нарушений

Мигрантское кафе «Кишлак» в Хилокском микрорайоне прикрыли в Новосибирске

5 июля 2024, 01:41
Фото: 1MI/Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!
В кафе было много нарушений
В Новосибирске приостановили работу очередного кафе для мигрантов, подробности дала прокуратура.

Речь идет о кафе «Кишлак», которое находится в Хилокском микрорайоне. Пару дней назад оно стало известно благодаря скандалу с мигрантом. Мужчина подъехал к женщинам и начал им угрожать за негативные отзывы об общепите.

После конфликта прокуратура начала проверку заведения. В кафе нашли различные нарушения, в том числе мигрантского законодательства, санитарной и пожарной безопасности.

Ведомство возбудило дело по факту незаконного привлечения иностранных граждан к труду. Трем иностранцам вручили повестки в военкомат. Сейчас деятельность кафе приостановили на неопределенный срок, в дальнейшем будет рассматриваться вопрос о запрете эксплуатации здания.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мигранты#Прокуратура#Кафе#Закон#Хилокский жилмассив
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