Мир держит нас на грани: иранский математик предрек катастрофы россиянам в июле

Сидик Афган родился в 1958 году в Афганистане, и получил высшее образовании в СССР. Этим и объясняется его пристальное внимание к происходящему сейчас в России, и неподдельный интерес к ее будущему. Благо, у блестящего математика отличная репутация и в сфере предсказаний. Ему удалось совместить эту сферу с точными математическими формулами, создав цифровую матрицу. После его расчетов неясное будущее обретает точные очертания, и после подтверждения его прогнозов даже именитые скептики теряют всякий задор.