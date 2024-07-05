Мир держит нас на грани: иранский математик предрек катастрофы россиянам в июле

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:33
Ученый-математик из Афганистана Сидик Афган, знаменитый своей уникальной системой предсказаний, основанной исключительно на научной методологии, сделал пугающий прогноз на ожидающие жителей России июльские события. Он буквально заявил, что «мир находится на грани».
Сидик Афган родился в 1958 году в Афганистане, и получил высшее образовании в СССР. Этим и объясняется его пристальное внимание к происходящему сейчас в России, и неподдельный интерес к ее будущему. Благо, у блестящего математика отличная репутация и в сфере предсказаний. Ему удалось совместить эту сферу с точными математическими формулами, создав цифровую матрицу. После его расчетов неясное будущее обретает точные очертания, и после подтверждения его прогнозов даже именитые скептики теряют всякий задор.
Именно так обозначил именитый толкователь будущих событий седьмой месяц 2024 года. именно с июля начнется череда неприятностей, которые весьма сильно повлияют на практически все сферы жизни жителей России.
Афган утверждает, что в ближайшее время возможно произойдет несколько глобальных конфликтов, техногенные и прочие катастрофы в виде взрывов и пожаров, а также природные катаклизмы.
Дело в том, что в середине года Марс соединяется с Ураном, и для большинства людей наступит опасный период, грозящий большими неприятностями. Для многих россиян лето — приближение к долгожданному отпуску, но Сидик Афган напоминает о повышающемся риске. Он советует каждому человеку не забывать об индивидуальной безопасности и стараться контролировать происходящие вокруг события.