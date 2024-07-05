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НОВАТ

НОВАТ включен в список главных объектов будущего общесибирского маршрута

5 июля 2024, 10:59
НОВАТ
Учреждение культуры многие годы является местом, притягивающим туристов, по этому театр включили в список объектов для разрабатываемого маршрута Сибири.

Новосибирский академический театр оперы и балета стал одним из победителей голосования для включения в общесибирский туристический маршрут, который сейчас находится в стадии разработки.

В столице прошла презентация туристической сферы региона в рамках выставки-форума «Россия». Глава области Андрей Травников рассказал о самых примечательных местах Новосибирской области. Он подчеркнул, что НОВАТ неизменно пользуется популярностью как у туристов, так и у местных жителей.

В список кроме НОВАта вошли объекты, расположенные в других сибирских регионах: в Хакасии, на Алтае, в Иркутской области и Красноярском крае.

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