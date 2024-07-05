НОВАТ включен в список главных объектов будущего общесибирского маршрута

В столице прошла презентация туристической сферы региона в рамках выставки-форума «Россия». Глава области Андрей Травников рассказал о самых примечательных местах Новосибирской области. Он подчеркнул, что НОВАТ неизменно пользуется популярностью как у туристов, так и у местных жителей.