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Нового главу департамента культуры и спорта назначил мэр Новосибирска Кудрявцев

Нового главу департамента культуры и спорта назначил мэр Новосибирска Кудрявцев

5 июля 2024, 03:48
Фото: 1MI
В областном центре продолжаются трансформации кадрового состава. Сегодня назначена глава департамента, который отвечает за молодежную политику, культуру и спорт, сообщает мэрия Новосибирска.

Новым заместителем мэра областного центра стала Ксения Антонова. Она будет отвечать за вопросы, связанные с молодежью, спортом и культурой. Соответствующее распоряжение подписал сегодня Максим Кудрявцев.

У нового заммэра за плечами большой опыт государственной службы. С мая прошлого года она трудилась на должности начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии.

«Ксения Андреевна — член моей команды. Уверен, её навыки и компетенции позволят усилить работу департамента», - рассказал мэр.

Максим Кудрявцев подчеркнул, что удовлетворен работой Антоновой. По словам главы города, она умеет глубоко вникать в важные темы, добиваясь поставленных целей.

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#Екатерина Боженович#Спорт#Общество#Новосибирск#Мэрия#Назначение#Молодежь
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