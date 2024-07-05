Нового главу департамента культуры и спорта назначил мэр Новосибирска Кудрявцев

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
Новым заместителем мэра областного центра стала Ксения Антонова. Она будет отвечать за вопросы, связанные с молодежью, спортом и культурой. Соответствующее распоряжение подписал сегодня Максим Кудрявцев.
У нового заммэра за плечами большой опыт государственной службы. С мая прошлого года она трудилась на должности начальника департамента организационно-контрольной работы мэрии.
«Ксения Андреевна — член моей команды. Уверен, её навыки и компетенции позволят усилить работу департамента», - рассказал мэр.
Максим Кудрявцев подчеркнул, что удовлетворен работой Антоновой. По словам главы города, она умеет глубоко вникать в важные темы, добиваясь поставленных целей.