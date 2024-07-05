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Posted Сегодня, 02:12

Published Сегодня, 02:12

Modified Сегодня, 02:14

Updated Сегодня, 02:14

Мигрант агрессировал

После угроз мигранта в Новосибирске глава СК Бастрыкин потребовал возбудить дело

5 июля 2024, 02:12
Фото: Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!
Мигрант агрессировал
Мигрант угрожал женщинам в Новосибирске, теперь глава СКР требует возбудить дело, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел на днях в Хилокском микрорайоне. К трем женщинам подъехал агрессивный мигрант и начал кидать им угрозы. При этом представительницы слабого пола заметили у него пистолет в кобуре.

Мигрант начал кричать из-за негативных отзывов о кафе «Кишлак», которое после скандала прикрыли. Информация о данной ситуации дошла до Следственного комитета.

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту угроз. Теперь ситуация под контролем.

Мигрант с пистолетом угрожал женщинам из-за «Кишлака» в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мигранты#СК#Дело#Александр Бастрыкин
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