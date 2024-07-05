После угроз мигранта в Новосибирске глава СК Бастрыкин потребовал возбудить дело

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
Modified Сегодня, 02:14
Updated Сегодня, 02:14
Инцидент произошел на днях в Хилокском микрорайоне. К трем женщинам подъехал агрессивный мигрант и начал кидать им угрозы. При этом представительницы слабого пола заметили у него пистолет в кобуре.
Мигрант начал кричать из-за негативных отзывов о кафе «Кишлак», которое после скандала прикрыли. Информация о данной ситуации дошла до Следственного комитета.
Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело по факту угроз. Теперь ситуация под контролем.