Скандал не утихает: актер из Новосибирска Прилучный делит детей с бывшей женой

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Новосибирский актер Павел Прилучный обратился в суд, чтобы тот определил дальнейшее проживание их общих детей. Мия и Тимофей, так зовут их детей, уже приходили в суд, но Агата Муцениеце на заседании не присутствовала.
Следующее заседание назначили на конец августа. Там дети звездной семьи скажут свое слово, с кем они намерены жить до совершеннолетия. Если с мамой, то Прилучный будет платить алименты, а если с папой, то Муцениеце.
Напомним, что актриса добивалась от новосибирца алиментов. Когда суд обязал Прилучного платить, тот с решением не согласился и подал встречный иск. Сам отец старается проводить со своими детьми как можно больше времени. Вместе с новой супругой Зепюр они воспитывают мальчика и хорошо общаются с Мией и Тимофеем.