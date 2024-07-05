atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Дети должны определиться, с кем им жить

Скандал не утихает: актер из Новосибирска Прилучный делит детей с бывшей женой

5 июля 2024, 09:46
Фото: соцсети актера
Дети должны определиться, с кем им жить

Новосибирский актер Прилучный пытается забрать себе детей от бывшей жены

Дети актеров Павла Прилучного из Новосибирска и Агаты Муцениеце придется выбирать, с кем из родителей им жить, отец хотел бы забрать их себе.

Новосибирский актер Павел Прилучный обратился в суд, чтобы тот определил дальнейшее проживание их общих детей. Мия и Тимофей, так зовут их детей, уже приходили в суд, но Агата Муцениеце на заседании не присутствовала.

Следующее заседание назначили на конец августа. Там дети звездной семьи скажут свое слово, с кем они намерены жить до совершеннолетия. Если с мамой, то Прилучный будет платить алименты, а если с папой, то Муцениеце.

Напомним, что актриса добивалась от новосибирца алиментов. Когда суд обязал Прилучного платить, тот с решением не согласился и подал встречный иск. Сам отец старается проводить со своими детьми как можно больше времени. Вместе с новой супругой Зепюр они воспитывают мальчика и хорошо общаются с Мией и Тимофеем.

Алиментов на двух детей от Павла Прилучного добилась его бывшая жена
Узнать подробнее
Читайте также:
Павел Прилучный посетил выпускной сына после судебного иска к его материАлименты на двоих детей обжалует актер из Новосибирска Павел ПрилучныйНа Павла Прилучного подали в суд за долги за коммуналку
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Суд#Алименты#Павел Прилучный
Подпишитесь
Новосибирцев предупредили о новой массовой атаке боевых дронов
Сегодня, 08:10
Скандальная блогерша из Новосибирска пришла на шоу «Четыре жены»
Сегодня, 07:51
Зоозащитники переругались с инспектором Минприроды из-за сбитой в Новосибирске косули
Сегодня, 07:47
Экс-чиновница Терешкова высказалась о новом назначении в мэрии Новосибирска
Сегодня, 06:23
Имущество на 12 млн попытался скрыть при помощи родни новосибирский чиновник
Сегодня, 04:26
Нового главу департамента культуры и спорта назначил мэр Новосибирска Кудрявцев
Сегодня, 03:48