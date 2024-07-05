Скандал не утихает: актер из Новосибирска Прилучный делит детей с бывшей женой

Напомним, что актриса добивалась от новосибирца алиментов. Когда суд обязал Прилучного платить, тот с решением не согласился и подал встречный иск. Сам отец старается проводить со своими детьми как можно больше времени. Вместе с новой супругой Зепюр они воспитывают мальчика и хорошо общаются с Мией и Тимофеем.