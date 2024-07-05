Старушка лишилась квартиры и денег в Новосибирске, поверив мошенникам

Со слов риелторов, бабушка уверяла, что она богата, у нее есть где жить, умерший муж оставил ей наследство, а в Новосибирск она приехала на время, помочь сыну. Причем именно с ним она и ходила с документами (его она убедила в том, что жилье надо спасать). Дело в том, что квартиру она продавала ниже рыночной цены. Убедившись в ее словах, двое риелторов решили сами приобрести жилье, как инвестицию: на сдачу или продажу, для дополнительного дохода.