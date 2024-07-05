Старушка лишилась квартиры и денег в Новосибирске, поверив мошенникам

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
78-летняя пенсионерка из Новосибирска стала жертвой мошенников. Она добровольно передала накопленные 1,5 млн рублей мошенникам. На этом аферисты не остановились. Поняв, что из старушки можно вытянуть больше, они заставили продать ее квартиру. Для этого женщина обратилась к риелторам, обозначив им, что продажа срочная.
Со слов риелторов, бабушка уверяла, что она богата, у нее есть где жить, умерший муж оставил ей наследство, а в Новосибирск она приехала на время, помочь сыну. Причем именно с ним она и ходила с документами (его она убедила в том, что жилье надо спасать). Дело в том, что квартиру она продавала ниже рыночной цены. Убедившись в ее словах, двое риелторов решили сами приобрести жилье, как инвестицию: на сдачу или продажу, для дополнительного дохода.
Сама женщина утверждает, что номера риелторов ей дали мошенники, однако сами работники готовы пройти даже детектор лжи, так как они сомневаются, что преступную схему не организовала и сама пенсионерка. Сейчас они написали заявление в полицию, ведь юристы добиваются признания сделки недействительной.
«Сейчас я живу на даче у родственников. В моей квартире находится какой-то мужчина. Сказал, у него есть доверенность от риелтора Светланы, якобы он тут может жить. Приходил ко мне по ночам, обрезал провода от счетчика и интернета. Последний раз пришел с монтировкой, забрал у меня ключи и буквально выгнал на улицу. Я вызвала участкового, но этот мужчина не открыл дверь полиции. А я просто осталась ни с чем!», — пишет КП-Новосибирск.