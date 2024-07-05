Участница шоу «Четыре жены» из Новосибирска проиграла соперницам

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Анастасии 31 год. Она счастлива в браке с мужем Виталием. Поженилась пара в марте прошлого года. Сибирячка стала победительницей шоу «Четыре свадьбы», продемонстрировав самое лучшее торжество. В этот раз она показывала свою семейную жизнь, вступив в борьбу за звание самой лучшей жены.
Соперницам понравилась жизнь Анастасии. Дома у нее порядок, если учесть, что у пары три месяца назад родился сын и совмещать быт и новорожденного — сложно. Больше всего участницам понравились взаимоотношения супругов. Они помогают друг другу и с ребенком и вести быт и даже успевают отдыхать от суетной жизни в СПА. Также Анастасия самореализована, она работает руководителем отдела по подбору персонала.
В этот раз выиграть в шоу у сибирячки не удалось. Она заняла третье место, набрав одинаковое количество баллов (114) с 4-й участницей. В целом, выпуск был без накалов страстей. Участницы хорошо общались и не устраивали друг другу никаких подстав. В конце все порадовались за победительницу.