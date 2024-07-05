Участница шоу «Четыре жены» из Новосибирска проиграла соперницам

Соперницам понравилась жизнь Анастасии. Дома у нее порядок, если учесть, что у пары три месяца назад родился сын и совмещать быт и новорожденного — сложно. Больше всего участницам понравились взаимоотношения супругов. Они помогают друг другу и с ребенком и вести быт и даже успевают отдыхать от суетной жизни в СПА. Также Анастасия самореализована, она работает руководителем отдела по подбору персонала.