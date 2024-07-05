atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Сибирячка на телеэкране

Участница шоу «Четыре жены» из Новосибирска проиграла соперницам

5 июля 2024, 05:23
Фото: шоу «Четыре жены»
Сибирячка на телеэкране
Сибирячка вновь снялась в шоу телеканала «Пятница», продемонстрировав свои отношения с супругом.

Анастасии 31 год. Она счастлива в браке с мужем Виталием. Поженилась пара в марте прошлого года. Сибирячка стала победительницей шоу «Четыре свадьбы», продемонстрировав самое лучшее торжество. В этот раз она показывала свою семейную жизнь, вступив в борьбу за звание самой лучшей жены.

Фото: шоу «Четыре жены»

Соперницам понравилась жизнь Анастасии. Дома у нее порядок, если учесть, что у пары три месяца назад родился сын и совмещать быт и новорожденного — сложно. Больше всего участницам понравились взаимоотношения супругов. Они помогают друг другу и с ребенком и вести быт и даже успевают отдыхать от суетной жизни в СПА. Также Анастасия самореализована, она работает руководителем отдела по подбору персонала.

В этот раз выиграть в шоу у сибирячки не удалось. Она заняла третье место, набрав одинаковое количество баллов (114) с 4-й участницей. В целом, выпуск был без накалов страстей. Участницы хорошо общались и не устраивали друг другу никаких подстав. В конце все порадовались за победительницу.

Горе-мать из Новосибирска объявилась в жизни брошенных детей спустя 13 лет
Узнать подробнее
Читайте также:
Родителей нашел новосибирец спустя 14 лет в шоу «Жди меня»«Черт по жизни»: Кологривый рассказал о скандале с Гордоном на шоуДава едва не вылетел из шоу «Сокровища императора». Что произошло?
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Семья#Шоу#Женщины#Жена
Подпишитесь
3,3 миллиона рублей выманили у сограждан «криптовалютчики» из Новосибирска
Сегодня, 02:42
Нового главу департамента культуры и спорта назначил мэр Новосибирска Кудрявцев
Сегодня, 03:48
Школьнику подростки прострелили глаз на детской площадке в Новосибирске
Сегодня, 03:08
«Захватили район»: женщины в хиджабах на детской площадке возмутили новосибирцев
Сегодня, 01:58
Марс, Северин и Азалия: изучаем, как называли детей новосибирцы в июне-2024
Вчера, 11:08
«Любимками» задарят новосибирцев в День семьи, любви и верности
Вчера, 10:58