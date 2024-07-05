В России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам

В России с 1 февраля 2025 года увеличивается пенсия у работающих пенсионеров, соответствующий закон принят в Государственной думе. Решившие продолжить трудовую деятельность, но при этом достигшие возраста получения удостоверения пенсионера граждане будут ежемесячно получать примерно на 1,3 тысячи рублей больше.