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Published Сегодня, 11:09

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Updated Сегодня, 11:11

В России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам

В России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам

5 июля 2024, 11:09
Фото: 1MI
Государственная дума в третьем чтении приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам, следует из сообщения на официальном сайте нижней палаты парламента.

В России с 1 февраля 2025 года увеличивается пенсия у работающих пенсионеров, соответствующий закон принят в Государственной думе. Решившие продолжить трудовую деятельность, но при этом достигшие возраста получения удостоверения пенсионера граждане будут ежемесячно получать примерно на 1,3 тысячи рублей больше.

Во время прений по этому вопросу спикер Госдумы России Вячеслав Володин отметил, что изменение коснется чуть менее восьми миллионов человек. Решение принимается «в сложное время», заявил глава парламента, напомнив коллегам о продолжающих действовать западных санкциях.

Индексировать величину пенсии работающим пенсионерам перестали в 2016 году. Тогда экономисты обосновывали это непопулярное решение необходимостью уменьшить дефицит бюджета страны.

Известно, что в 2025 году на индексацию пенсий этой категории жителей страны будет потрачено 96,4 миллиарда рублей. По словам Володина, эти деньги в бюджете России имеются.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Санкции#Пенсии#Индексация#Трудовая деятельность
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