atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Уголовником стал поджигатель

За деньги — да: в Новосибирске за решетку посадили поджигателя дорогой Toyota Camry

5 июля 2024, 06:25
Фото: Изображение Midjourney
Уголовником стал поджигатель

Продажного новосибирца отправили в колонию за поджог дорогого автомобиля

В Новосибирске вынесли приговор поджигателю автомобиля за деньги, подробности назвали в прокуратуре.

Все произошло весной прошлого года в Кировском районе. Водитель припарковал автомобиль Toyota Camry во дворе улицы Ватутина. Больше целым он его не видел.

Дело в том, что 24-летний мужчина за деньги согласился поджечь дорогую машину, стоимость которой начинается от 1,5 млн рублей и максимально достигает 3,5 млн рублей. Сделал это злоумышленник за 50 тысяч рублей.

Ночью он поджег машину. Владельцу был причинен ущерб на 1,2 млн рублей. Преступника нашли. В отношении его было возбуждено дело по факту уничтожения имущества. Суд назначил ему 1 год и 9 месяцев колонии.

Фото: прокуратура
Пьяный новосибирец обиделся на собутыльников и поджег мусор — ему грозит срок
Узнать подробнее
Читайте также:
Когда терпение лопнуло: в Новосибирске владелец авто сжег свою «непослушную» машину«Хватило же ума»: в Новосибирске неизвестный поджег автомойку на ТрикотажнойУголовник поджег автомобиль Kia Sorento в Новосибирске. Ущерб - полмиллиона
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Суд#Машина#Автомобиль#Прокуратура#Поджог
Подпишитесь
3,3 миллиона рублей выманили у сограждан «криптовалютчики» из Новосибирска
Сегодня, 02:42
Нового главу департамента культуры и спорта назначил мэр Новосибирска Кудрявцев
Сегодня, 03:48
Школьнику подростки прострелили глаз на детской площадке в Новосибирске
Сегодня, 03:08
«Захватили район»: женщины в хиджабах на детской площадке возмутили новосибирцев
Сегодня, 01:58
Марс, Северин и Азалия: изучаем, как называли детей новосибирцы в июне-2024
Вчера, 11:08
«Любимками» задарят новосибирцев в День семьи, любви и верности
Вчера, 10:58