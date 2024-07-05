За деньги — да: в Новосибирске за решетку посадили поджигателя дорогой Toyota Camry

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Все произошло весной прошлого года в Кировском районе. Водитель припарковал автомобиль Toyota Camry во дворе улицы Ватутина. Больше целым он его не видел.
Дело в том, что 24-летний мужчина за деньги согласился поджечь дорогую машину, стоимость которой начинается от 1,5 млн рублей и максимально достигает 3,5 млн рублей. Сделал это злоумышленник за 50 тысяч рублей.
Ночью он поджег машину. Владельцу был причинен ущерб на 1,2 млн рублей. Преступника нашли. В отношении его было возбуждено дело по факту уничтожения имущества. Суд назначил ему 1 год и 9 месяцев колонии.