«Захватили район»: женщины в хиджабах на детской площадке возмутили новосибирцев

Женщин в хиджабах заметили на детской площадке. Там собралось около 10 матерей, которые следили за своими детьми. Все бы ничего, но новосибирцев смущают наряды барышень, а именно хиджаб. Сейчас в России в некоторых городах запрещают ношение никаба, поэтому эта тема очень остра в обществе.