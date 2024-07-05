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Мигранты возмущают новосибирцев

«Захватили район»: женщины в хиджабах на детской площадке возмутили новосибирцев

5 июля 2024, 01:58
Фото: Изображение Midjourney
Мигранты возмущают новосибирцев

Женщины в хиджабах на детской площадке возмутили новосибирцев

В Новосибирске в микрорайоне Родники заметили скопление женщин в хиджабах, что очень возмутило горожан, которые начали писать об этом в соцсетях.

Женщин в хиджабах заметили на детской площадке. Там собралось около 10 матерей, которые следили за своими детьми. Все бы ничего, но новосибирцев смущают наряды барышень, а именно хиджаб. Сейчас в России в некоторых городах запрещают ношение никаба, поэтому эта тема очень остра в обществе.

В комментариях жители Родников возмущаются количеством мигрантов, живущих в микрорайоне. Некоторые заявляют об их агрессивности и речь не идет именно про этих женщин. Пользователи высказывают мнение о ситуации:

«У нас такая же картинка. Ул. Родники. Такое ощущение, что они весь район наш захватили»;
Фото: соцсети
«Что интересно на Родниках такая картина в глаза начала бросаться в эти последние год-два. Прямо какой-то спецзавоз был. Или в Новосибирске какая-то программа обкатывается по завозу мигрантов и их семей. Они плодятся как тараканы, года три и в поликлиниках не протолкнуться будет, а потом и в школах»;
«Зато они не полуголые, не в татуировках и проходя мимо них уж точно никогда не услышите поток нецензурной речи!»;
«На все родники 5-6 таких семей наберется и то такой ор подняли Мы сами путешествуем и чтобы на нас так кто то в другой стране пальцем тыкал, даже не представляю. Такое отношение вижу только у нас!».
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мигранты#Скандал#Хиджаб
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