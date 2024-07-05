«Захватили район»: женщины в хиджабах на детской площадке возмутили новосибирцев

Posted Сегодня, 01:58
Published Сегодня, 01:58
Modified Сегодня, 02:09
Updated Сегодня, 02:09
Женщин в хиджабах заметили на детской площадке. Там собралось около 10 матерей, которые следили за своими детьми. Все бы ничего, но новосибирцев смущают наряды барышень, а именно хиджаб. Сейчас в России в некоторых городах запрещают ношение никаба, поэтому эта тема очень остра в обществе.
В комментариях жители Родников возмущаются количеством мигрантов, живущих в микрорайоне. Некоторые заявляют об их агрессивности и речь не идет именно про этих женщин. Пользователи высказывают мнение о ситуации:
«У нас такая же картинка. Ул. Родники. Такое ощущение, что они весь район наш захватили»;
«Что интересно на Родниках такая картина в глаза начала бросаться в эти последние год-два. Прямо какой-то спецзавоз был. Или в Новосибирске какая-то программа обкатывается по завозу мигрантов и их семей. Они плодятся как тараканы, года три и в поликлиниках не протолкнуться будет, а потом и в школах»;
«Зато они не полуголые, не в татуировках и проходя мимо них уж точно никогда не услышите поток нецензурной речи!»;
«На все родники 5-6 таких семей наберется и то такой ор подняли Мы сами путешествуем и чтобы на нас так кто то в другой стране пальцем тыкал, даже не представляю. Такое отношение вижу только у нас!».