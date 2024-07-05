Жара вернется с дождем: погода на выходные 6 и 7 июля в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
По данным «Яндекс. Погоды», выходные будут дождливыми, но жаркими. Так, в субботу 6 июля днем ожидается +28, ночью +19. В воскресенье 7 июля прогнозируют +26 в дневное время и +17 в ночное. В этот день, кроме дождя, пройдет гроза.
Сайт Gismeteo сильных дождей не обещает. В субботу станет жарко до +29, а в воскресенье до +28 днем. Дождик пройдет лишь в ночь на понедельник.
«Западно-Сибирский гидрометцентр» передает, что 6 июля столбик термометра покажет +30, при этом ожидается небольшой дождь. А 7 июля воздух прогреется до +27, но будет пасмурно.