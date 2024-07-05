Жара вернется с дождем: погода на выходные 6 и 7 июля в Новосибирске

По данным «Яндекс. Погоды», выходные будут дождливыми, но жаркими. Так, в субботу 6 июля днем ожидается +28, ночью +19. В воскресенье 7 июля прогнозируют +26 в дневное время и +17 в ночное. В этот день, кроме дождя, пройдет гроза.