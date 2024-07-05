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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Дождливо будет в регионе

Жара вернется с дождем: погода на выходные 6 и 7 июля в Новосибирске

5 июля 2024, 09:23
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Дождливо будет в регионе

На выходных 6 и 7 июля пройдет дождь в Новосибирске

Синоптики представили прогноз погоды на выходные 6 и 7 июля в Новосибирской области.

По данным «Яндекс. Погоды», выходные будут дождливыми, но жаркими. Так, в субботу 6 июля днем ожидается +28, ночью +19. В воскресенье 7 июля прогнозируют +26 в дневное время и +17 в ночное. В этот день, кроме дождя, пройдет гроза.

Сайт Gismeteo сильных дождей не обещает. В субботу станет жарко до +29, а в воскресенье до +28 днем. Дождик пройдет лишь в ночь на понедельник.

«Западно-Сибирский гидрометцентр» передает, что 6 июля столбик термометра покажет +30, при этом ожидается небольшой дождь. А 7 июля воздух прогреется до +27, но будет пасмурно.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Жара#Дождь#Аномальная жара в Новосибирске
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