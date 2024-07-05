Зоозащитники переругались с инспектором Минприроды из-за сбитой в Новосибирске косули

Конфликт произошел из-за того, что он настаивал на отправке косули в лес, а активисты — чтоб ее отвезли в ветеринарку. Раненую все-таки доставили в клинику, где ей оказали помощь. Споры возникли о ее дальнейшей судьбе. Сначала волонтеры хотели отвезти ее в зоопарк, чтобы косуля там пришла в себя, однако там отказали. Затем защитники настаивали на том, чтобы зверь пожил у них, пока не оклемается, но инспектор был непреклонен.