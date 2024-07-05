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Косулю спасли

Зоозащитники переругались с инспектором Минприроды из-за сбитой в Новосибирске косули

5 июля 2024, 07:47
Фото: «Лохматый ангел»
Косулю спасли

В Новосибирске косулю сбили на улице Станционной

В Новосибирске водители сбили косулю: на помощь ей выехали активисты «Лохматый ангел».

Все произошло днем ранее 4 июля на улице Станционная. Там сбили молодую косулю. Об этом стало известно зоозащитникам, которые тут же приехали помогать животному. У зверя были различные раны. Также за ситуацией следил инспектор Минприроды.

Конфликт произошел из-за того, что он настаивал на отправке косули в лес, а активисты — чтоб ее отвезли в ветеринарку. Раненую все-таки доставили в клинику, где ей оказали помощь. Споры возникли о ее дальнейшей судьбе. Сначала волонтеры хотели отвезти ее в зоопарк, чтобы косуля там пришла в себя, однако там отказали. Затем защитники настаивали на том, чтобы зверь пожил у них, пока не оклемается, но инспектор был непреклонен.

«В чём проблема была подержать животное до полного восстановления, а после этого косулю выпустить, чтоб хотя бы кровотечение было остановлено? Важно было убедиться, что не развился посттравматический гепатит!» — высказались в ВК-группе «ГБР_ZOO_НСК».

Также зооактивисты написали, что это не единичный случай с противоречивым решением со стороны министерства.

«Каждый раз, когда мы хотим забрать животное и выходить его, нам опять угрожают штрафами и уголовкой. Хорошо, что эта косулька уехала на выпуск, у него, бедненького, хоть шанс есть, а не как у мошковской, которую, скорее всего, пустили на ужин»,  — прокомментировали ситуацию в организации.
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#ДТП#Животные#Минприроды#Косули
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