Более 100 млн рублей сэкономили торговцы мототехникой в Новосибирске

В Новосибирске 16 сотрудников компании по продаже заграничных автомобилей и мотоциклов наказаны за уход от налогов и использовании поддельных документов при переводе валюты своим партнерам за рубеж. Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и оштрафовал руководителя компании на 100 тысяч рублей, а его подчиненные отделались штрафами в 30 и 40 тысяч.