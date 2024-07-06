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Более 100 млн рублей сэкономили торговцы мототехникой в Новосибирске

Более 100 млн рублей сэкономили торговцы мототехникой в Новосибирске

6 июля 2024, 02:45
Фото: 1MI
В Новосибирске сотрудников фирмы по торговле техникой уличили в уклонении от таможенных платежей и нарушениях при совершении валютных операций, следует из сообщения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В Новосибирске 16 сотрудников компании по продаже заграничных автомобилей и мотоциклов наказаны за уход от налогов и использовании поддельных документов при переводе валюты своим партнерам за рубеж. Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и оштрафовал руководителя компании на 100 тысяч рублей, а его подчиненные отделались штрафами в 30 и 40 тысяч.

Следствие установило, что предприниматели умудрились снизить сумму таможенных сборов на 56 миллионов рублей, внося в декларации более дешевую технику. 55 миллионов рублей они сэкономили, переводя деньги за технику, которая якобы предназначалась для личного использования, а не для перепродажи.

Бизнесом с нарушениями компания занималась с 2017 по 2022 год. Перед вынесением приговора подсудимые возместили государству весь нанесенный ущерб.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Суд#Штрафы#Техника#Таможня#Валюта
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