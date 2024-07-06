Более 100 млн рублей сэкономили торговцы мототехникой в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
В Новосибирске 16 сотрудников компании по продаже заграничных автомобилей и мотоциклов наказаны за уход от налогов и использовании поддельных документов при переводе валюты своим партнерам за рубеж. Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и оштрафовал руководителя компании на 100 тысяч рублей, а его подчиненные отделались штрафами в 30 и 40 тысяч.
Следствие установило, что предприниматели умудрились снизить сумму таможенных сборов на 56 миллионов рублей, внося в декларации более дешевую технику. 55 миллионов рублей они сэкономили, переводя деньги за технику, которая якобы предназначалась для личного использования, а не для перепродажи.
Бизнесом с нарушениями компания занималась с 2017 по 2022 год. Перед вынесением приговора подсудимые возместили государству весь нанесенный ущерб.