Две машины столкнулись на тихой улице в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:33
В центре Новосибирска в субботу, 6 июля, около 9.40 столкнулись две иномарки. В аварии пострадал минимум один человек, сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54» в ВК.
Новосибирцы рассказывают, что одна из машин пыталась повернуть налево, но в это время навстречу ей вылетел несущийся на приличной скорости автомобиль. В итоге первая иномарка развернулась на 180 градусов.
Судя по видеозаписи с регистратора, обе машины получили серьезные вмятины. В управлении Госавтоинспекции эту аварию пока не прокомментировали.