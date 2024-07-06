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Published Сегодня, 06:30

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Updated Сегодня, 06:33

Две машины столкнулись на тихой улице в центре Новосибирска

Две машины столкнулись на тихой улице в центре Новосибирска

6 июля 2024, 06:30
В центре Новосибирска столкнулись две иномарки, на место прибыл экипаж скорой помощи, сообщают соцсети.

В центре Новосибирска в субботу, 6 июля, около 9.40 столкнулись две иномарки. В аварии пострадал минимум один человек, сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54» в ВК.

Новосибирцы рассказывают, что одна из машин пыталась повернуть налево, но в это время навстречу ей вылетел несущийся на приличной скорости автомобиль. В итоге первая иномарка развернулась на 180 градусов.

Судя по видеозаписи с регистратора, обе машины получили серьезные вмятины. В управлении Госавтоинспекции эту аварию пока не прокомментировали.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#ДТП#Уголовное дело#Скорая помощь#Иномарки#Госавтоинспекция
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