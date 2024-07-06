Мотоциклист погиб на рассвете в Новосибирской области

В Новосибирской области в селе Крещенское Убинского района мотоциклист перевернулся в кювет и через некоторое время скончался в больнице, куда его экстренно отвезли. Трагедия случилась на рассвете около пяти утра, рассказали в Госавтоинспекции региона.