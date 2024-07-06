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Мотоциклист погиб на рассвете в Новосибирской области

Мотоциклист погиб на рассвете в Новосибирской области

6 июля 2024, 05:51
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
В Новосибирской области мужчина перевернулся на мотоцикле в кювет и умер от травм в больнице, следует из сообщения региональной Госавтоинспекции.

В Новосибирской области в селе Крещенское Убинского района мотоциклист перевернулся в кювет и через некоторое время скончался в больнице, куда его экстренно отвезли. Трагедия случилась на рассвете около пяти утра, рассказали в Госавтоинспекции региона.

Установлено, что родившийся в 2023 году мотоциклист ехал на ИЖ Юпитер-5 по Центральной улице села. Напротив дома № 17 он перевернулся.

Сейчас сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Мотоциклист#Трагедия#Госавтоинспекция
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