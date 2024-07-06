Мотоциклист погиб на рассвете в Новосибирской области

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В Новосибирской области в селе Крещенское Убинского района мотоциклист перевернулся в кювет и через некоторое время скончался в больнице, куда его экстренно отвезли. Трагедия случилась на рассвете около пяти утра, рассказали в Госавтоинспекции региона.
Установлено, что родившийся в 2023 году мотоциклист ехал на ИЖ Юпитер-5 по Центральной улице села. Напротив дома № 17 он перевернулся.
Сейчас сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия.