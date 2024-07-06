Новый логотип ФК «Сибирь» обсуждают болельщики в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В Новосибирске местный футбольный клуб, называющийся отныне «Сибирь», представил свой новый логотип. Эмблему команды сейчас активно обсуждают болельщики в телеграм-канале клуба.
Напомним, в июне новосибирские футболисты не сумели пробиться в первую лигу, уступив в стыковых матчах «Ротору» из Волгограда.
Что же касается нового логотипа, то по проведенному в телеграм-канале опросу, он понравился 54% болельщиков. Отрицательно отреагировали 28%, остальные пока думают.
Противники новой эмблемы пишут в комментариях, что логотип рисовал пятилетний ребенок. Один из фанатов утверждает, что его скопировали у итальянского клуба «Наполи», и предлагает вернуть прошлогодний рисунок.