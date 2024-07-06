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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Новый логотип ФК «Сибирь» обсуждают болельщики в Новосибирске

Новый логотип ФК «Сибирь» обсуждают болельщики в Новосибирске

6 июля 2024, 04:52
Фото: ФК «Сибирь»
Накануне футбольный клуб из столицы Сибири изменил название и опубликовал календарь предстоящих матчей во второй лиге А.

В Новосибирске местный футбольный клуб, называющийся отныне «Сибирь», представил свой новый логотип. Эмблему команды сейчас активно обсуждают болельщики в телеграм-канале клуба.

Фото: ФК «Сибирь»

Напомним, в июне новосибирские футболисты не сумели пробиться в первую лигу, уступив в стыковых матчах «Ротору» из Волгограда.

Что же касается нового логотипа, то по проведенному в телеграм-канале опросу, он понравился 54% болельщиков. Отрицательно отреагировали 28%, остальные пока думают.

Противники новой эмблемы пишут в комментариях, что логотип рисовал пятилетний ребенок. Один из фанатов утверждает, что его скопировали у итальянского клуба «Наполи», и предлагает вернуть прошлогодний рисунок.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Футбол#Эмблема#Болельщики#ФК Сибирь#Вторая лига А
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