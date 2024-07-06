Оформить поступление на целевое обучение отныне можно через Госуслуги

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
В 2024 году у абитуриентов появилась возможность отправить заявление на получение целевого образования на портале Госуслуги. При таком способе за учебу платит организация, в которой абитуриент будет работать после получения диплома.
С помощью сервиса «Поступи в вуз онлайн» можно написать заявление сразу в пять высших учебных заведений или в сколько угодно колледжей. Вся необходимая информация — о расписании испытаний и их результатах оперативно появляется в личном кабинете.
Сейчас через Госуслуги документы на поступление можно подать более чем в тысячу государственных и частных вузов, а также в 3,7 тысяч колледжей, сообщает сайт объясняем.рф.