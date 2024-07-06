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Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Оформить поступление на целевое обучение отныне можно через Госуслуги

Оформить поступление на целевое обучение отныне можно через Госуслуги

6 июля 2024, 04:22
Фото: 1MI
В России портал Гослуслуги начал принимать заявления на получение целевого образования в вузах и колледжах страны.

В 2024 году у абитуриентов появилась возможность отправить заявление на получение целевого образования на портале Госуслуги. При таком способе за учебу платит организация, в которой абитуриент будет работать после получения диплома.

С помощью сервиса «Поступи в вуз онлайн» можно написать заявление сразу в пять высших учебных заведений или в сколько угодно колледжей. Вся необходимая информация — о расписании испытаний и их результатах оперативно появляется в личном кабинете.

Сейчас через Госуслуги документы на поступление можно подать более чем в тысячу государственных и частных вузов, а также в 3,7 тысяч колледжей, сообщает сайт объясняем.рф.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Образование#Вузы#Госуслуги#Целевое обучение#Колледжи
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