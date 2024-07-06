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Пару на сапборде чуть не унесло вниз по Оби в Новосибирске

Пару на сапборде чуть не унесло вниз по Оби в Новосибирске

6 июля 2024, 08:38
В Новосибирске спасатели помогли мужчине и женщине, которых сильное течение на сапборде уносило вниз по Оби, сообщили в МАСС.

В Новосибирске в субботу, 6 июля, решившие покататься на сапборде мужчина и женщина чуть не оказались заложниками быстрого течения Оби. Они упустили весло и потеряли возможность управлять плавательным средством, которое стало быстро сносить вниз по течению.

О происшествии очевидцы сообщили оперативному дежурному городской аварийно-спасательной службы. Сотрудники МАСС выдвинулись на помощь терпящим бедствие любителям активного отдыха на воде на моторном катере.

Сибиряков, родившихся в 1990 и 1991 году обнаружили на острове Саранок напротив Заельцовского парка. С сапбордистами была проведена беседа, сообщили в пресс-службе МАСС.

Видео: МАСС
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Плавание#Спасатели#МАСС#Обь#Сапбординг#Течение
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