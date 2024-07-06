Пару на сапборде чуть не унесло вниз по Оби в Новосибирске

В Новосибирске в субботу, 6 июля, решившие покататься на сапборде мужчина и женщина чуть не оказались заложниками быстрого течения Оби. Они упустили весло и потеряли возможность управлять плавательным средством, которое стало быстро сносить вниз по течению.