Пару на сапборде чуть не унесло вниз по Оби в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:42
В Новосибирске в субботу, 6 июля, решившие покататься на сапборде мужчина и женщина чуть не оказались заложниками быстрого течения Оби. Они упустили весло и потеряли возможность управлять плавательным средством, которое стало быстро сносить вниз по течению.
О происшествии очевидцы сообщили оперативному дежурному городской аварийно-спасательной службы. Сотрудники МАСС выдвинулись на помощь терпящим бедствие любителям активного отдыха на воде на моторном катере.
Сибиряков, родившихся в 1990 и 1991 году обнаружили на острове Саранок напротив Заельцовского парка. С сапбордистами была проведена беседа, сообщили в пресс-службе МАСС.