Путину пожаловались на отсутствие детсада жители Хилокского жилмассива Новосибирска

Местные жители сообщают, что в мэрии им обещали начать строительство детсада в 2022 году, но пока его нет, имеющим детей хилокцам предлагают возить их в детские учреждения на Юго-Западном жилмассиве, дорога до которого занимает не менее часа в переполненном автобусе.