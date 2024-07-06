Путину пожаловались на отсутствие детсада жители Хилокского жилмассива Новосибирска

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В Новосибирске жители Хилокского жилмассива записали видеообращение по поводу снесенного в 2021 году детского сада № 229. Горожане попросили помощи у президента Путина, главы Следственного комитета Бастрыкина и генерального прокурора Краснова.
По словам новосибирцев, разрушенный ныне детсад был построен еще в 1963 году, к 2020 году здание пришло в негодность и было признано аварийным. Сейчас на месте дошкольного учреждения пустырь, который облюбовали маргинальные элементы.
Местные жители сообщают, что в мэрии им обещали начать строительство детсада в 2022 году, но пока его нет, имеющим детей хилокцам предлагают возить их в детские учреждения на Юго-Западном жилмассиве, дорога до которого занимает не менее часа в переполненном автобусе.
Как рассказали в пресс-службе областного Следкома, проверка по данному факту уже началась, об ее итогах будет доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.