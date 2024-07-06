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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Путину пожаловались на отсутствие детсада жители Хилокского жилмассива Новосибирска

Путину пожаловались на отсутствие детсада жители Хилокского жилмассива Новосибирска

6 июля 2024, 07:26
Фото: 1MI
В Новосибирске после видеообращения жителей Хилокского жилмассива по поводу отсутствия детского сада назначена проверка.

В Новосибирске жители Хилокского жилмассива записали видеообращение по поводу снесенного в 2021 году детского сада № 229. Горожане попросили помощи у президента Путина, главы Следственного комитета Бастрыкина и генерального прокурора Краснова.

По словам новосибирцев, разрушенный ныне детсад был построен еще в 1963 году, к 2020 году здание пришло в негодность и было признано аварийным. Сейчас на месте дошкольного учреждения пустырь, который облюбовали маргинальные элементы.

Местные жители сообщают, что в мэрии им обещали начать строительство детсада в 2022 году, но пока его нет, имеющим детей хилокцам предлагают возить их в детские учреждения на Юго-Западном жилмассиве, дорога до которого занимает не менее часа в переполненном автобусе.

Как рассказали в пресс-службе областного Следкома, проверка по данному факту уже началась, об ее итогах будет доложено главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Видео: соцсети
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