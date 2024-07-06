Ребенок застрял в велосипедном колесе в Новосибирске

Спасателям пришлось перекусить несколько спиц и разжимать раму. Теперь велосипеду требуется ремонт, но зато велосипедист оказался на свободе. Спасатели МАСС лишь порекомендовали прибежавшему к месту происшествия отцу ребенка показать его ногу врачам.