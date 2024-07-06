Ребенок застрял в велосипедном колесе в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Новосибирске в субботу, 6 июля, нога школьника застряла между колеса и рамы велосипеда. Инцидент произошел в Затулинском жилмассиве на улице Петухова, сообщили в городской аварийно-спасательной службе.
Родившийся в 2010 году мльчик самостоятельно выбраться из западни не сумел. На помощь был вызван экипаж МАСС.
Спасателям пришлось перекусить несколько спиц и разжимать раму. Теперь велосипеду требуется ремонт, но зато велосипедист оказался на свободе. Спасатели МАСС лишь порекомендовали прибежавшему к месту происшествия отцу ребенка показать его ногу врачам.