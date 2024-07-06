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Published Сегодня, 09:29

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Updated Сегодня, 09:31

Ребенок застрял в велосипедном колесе в Новосибирске

Ребенок застрял в велосипедном колесе в Новосибирске

6 июля 2024, 09:29
Фото: 1MI
В Новосибирске неловкий ребенок угодил ногой между рамой и колесом велосипеда,

В Новосибирске в субботу, 6 июля, нога школьника застряла между колеса и рамы велосипеда. Инцидент произошел в Затулинском жилмассиве на улице Петухова, сообщили в городской аварийно-спасательной службе.

Родившийся в 2010 году мльчик самостоятельно выбраться из западни не сумел. На помощь был вызван экипаж МАСС.

Спасателям пришлось перекусить несколько спиц и разжимать раму. Теперь велосипеду требуется ремонт, но зато велосипедист оказался на свободе. Спасатели МАСС лишь порекомендовали прибежавшему к месту происшествия отцу ребенка показать его ногу врачам.

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