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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Участники ралли «Шелковый путь» промчались по Новосибирской области

Участники ралли «Шелковый путь» промчались по Новосибирской области

6 июля 2024, 11:01
Фото: министерство спорта Новосибирской области
В Болотнинском и Тогучинском района Новосибирской области прошел российский этап ралли «Шелковый путь»

По Новосибирской области в субботу, 6 июля, промчались экипажи трансконтинентального ралли «Шелковый путь». В нынешнем году его участники намерены преодолеть 5243 километра по России и Монголии.

Как рассказали в пресс-службе министерства спорта региона, организаторы состязаний решили провести в Болотнинском и Тогучинском районах скоростные этапы «Шелкового пути». Для жителей области, желающих посмотреть на зрелищные гонки, в селе Березиково оборудовали зрительные места.

Фото: министерство спорта Новосибирской области

Участвующие в испытании гонщики на квадроциклах, мотоциклах, внедорожниках и грузовых машинах проедут по Томской, Новосибирской и Кемеровской областям и Алтаю. Затем они пересекут границу с Монголией и преодолеют ее труднодоступные места, а также заедут в Гоби.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#Алтай#Монголия#Ралли#Шелковый путь
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