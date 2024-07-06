Участники ралли «Шелковый путь» промчались по Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
По Новосибирской области в субботу, 6 июля, промчались экипажи трансконтинентального ралли «Шелковый путь». В нынешнем году его участники намерены преодолеть 5243 километра по России и Монголии.
Как рассказали в пресс-службе министерства спорта региона, организаторы состязаний решили провести в Болотнинском и Тогучинском районах скоростные этапы «Шелкового пути». Для жителей области, желающих посмотреть на зрелищные гонки, в селе Березиково оборудовали зрительные места.
Участвующие в испытании гонщики на квадроциклах, мотоциклах, внедорожниках и грузовых машинах проедут по Томской, Новосибирской и Кемеровской областям и Алтаю. Затем они пересекут границу с Монголией и преодолеют ее труднодоступные места, а также заедут в Гоби.