Участники ралли «Шелковый путь» промчались по Новосибирской области

Участвующие в испытании гонщики на квадроциклах, мотоциклах, внедорожниках и грузовых машинах проедут по Томской, Новосибирской и Кемеровской областям и Алтаю. Затем они пересекут границу с Монголией и преодолеют ее труднодоступные места, а также заедут в Гоби.