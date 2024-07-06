Уголовное дело возбудят после инцидента со стрельбой на спортплощадке в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Новосибирске начата процессуальная проверка обстоятельств инцидента, во время которого 11-летний школьник получил ранение из пневматического пистолета. Пуля угодила рядом с глазом. Глава Следкома Бастрыкин дал указание при необходимости возбудить уголовное дело.
Напомним, в пятницу, 4 июля, в Первомайском районе на одной из спортивных площадок выстрелил в мальчика помладше после того, как тот отказался играть в футбол. Информация о происшествии распространилась в соцсетях.
Ход проверки происшествия контролируют в Следственном комитете России.