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Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Уголовное дело возбудят после инцидента со стрельбой на спортплощадке в Новосибирске

Уголовное дело возбудят после инцидента со стрельбой на спортплощадке в Новосибирске

6 июля 2024, 09:03
Фото: 1MI
В Новосибирске после ранения 11-летнего школьника из пневматического пистолета могут возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

В Новосибирске начата процессуальная проверка обстоятельств инцидента, во время которого 11-летний школьник получил ранение из пневматического пистолета. Пуля угодила рядом с глазом. Глава Следкома Бастрыкин дал указание при необходимости возбудить уголовное дело.

Напомним, в пятницу, 4 июля, в Первомайском районе на одной из спортивных площадок выстрелил в мальчика помладше после того, как тот отказался играть в футбол. Информация о происшествии распространилась в соцсетях.

Ход проверки происшествия контролируют в Следственном комитете России.

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