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Где конкретно появятся полицейские павильоны, в конкурсной документации не сказано

3,7 млн рублей потратят власти Новосибирска на модульные пункты полиции

7 июля 2024, 03:56
Фото: 1MI
Где конкретно появятся полицейские павильоны, в конкурсной документации не сказано
В городе собираются установить три небольших пункта охраны общественного порядка, следует из документации сайта госзакупок.

Департамент земельных и имущественных отношений объявил электронный конкурс на поставку модульных пунктов охраны общественного порядка. За три сборных металлических здания, окна в которых должны быть оборудованы антивандальными жалюзи, муниципалитет готов заплатить 3 702 999 рублей, говорится в документации аукциона.

Павильоны должны иметь крупную вывеску «Полиция» и возможность подсветки фасада ночью. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 15 июля. Где будут установлены новые полицейские посты, в документации аукциона не говорится, однако с качестве места поставки указан адрес административного здания в Дзержинском районе, соседствующего со зданием, где расположен отдел по вопросам миграции МВД РФ по Новосибирской области.

Ранее мы рассказывали о том, что «Новосибирскэнергосбыт» намерен закупить керамические кружки на сумму более 1,2 млн рублей.

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#Новосибирск#Полиция#Госзакупки#Конкурс#Павильоны
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