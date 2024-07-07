3,7 млн рублей потратят власти Новосибирска на модульные пункты полиции

Павильоны должны иметь крупную вывеску «Полиция» и возможность подсветки фасада ночью. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 15 июля. Где будут установлены новые полицейские посты, в документации аукциона не говорится, однако с качестве места поставки указан адрес административного здания в Дзержинском районе, соседствующего со зданием, где расположен отдел по вопросам миграции МВД РФ по Новосибирской области.