3,7 млн рублей потратят власти Новосибирска на модульные пункты полиции

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Департамент земельных и имущественных отношений объявил электронный конкурс на поставку модульных пунктов охраны общественного порядка. За три сборных металлических здания, окна в которых должны быть оборудованы антивандальными жалюзи, муниципалитет готов заплатить 3 702 999 рублей, говорится в документации аукциона.
Павильоны должны иметь крупную вывеску «Полиция» и возможность подсветки фасада ночью. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 15 июля. Где будут установлены новые полицейские посты, в документации аукциона не говорится, однако с качестве места поставки указан адрес административного здания в Дзержинском районе, соседствующего со зданием, где расположен отдел по вопросам миграции МВД РФ по Новосибирской области.
Ранее мы рассказывали о том, что «Новосибирскэнергосбыт» намерен закупить керамические кружки на сумму более 1,2 млн рублей.