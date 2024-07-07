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Published Сегодня, 13:14

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Updated Сегодня, 13:16

Красный — любимый цвет Анны Терешковой

Экс-вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову швырнули в бессейн

7 июля 2024, 13:14
Фото: t.me/tereshkovaave
Красный — любимый цвет Анны Терешковой
Бывшая чиновница рассказала, как отмечала праздник Ивана Купала, в своем телеграм-канале.

Анна Терешкова, до недавнего времени занимавшая должность заместителя мэра Новосибирска и начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики, выложила фото с празднования Ивана Купала. На одном бывшая чиновница в красном платье и с обувью в руках, погружена в бассейн. Судя по подписи, туда ее отправили друзья, с которыми веселилась Терешкова.

Фото: t.me/tereshkovaave

На другом Терешкова стреляет в воображаемого зрителя из детского водного пистолета. «Очень хочу иногда просто облить всех!», — гласит подпись.

Анна Терешкова, входившая в команду мэра Анатолия Локтя, покинула муниципалитет в середине мая, вскоре после прихода на пост мэра Максима Кудрявцева.

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#Новосибирск#Бассейн#Праздник#Анна Терешкова#Иван Купала
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