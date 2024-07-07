Экс-вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову швырнули в бессейн

Анна Терешкова, до недавнего времени занимавшая должность заместителя мэра Новосибирска и начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики, выложила фото с празднования Ивана Купала. На одном бывшая чиновница в красном платье и с обувью в руках, погружена в бассейн. Судя по подписи, туда ее отправили друзья, с которыми веселилась Терешкова.