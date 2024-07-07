Экс-вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову швырнули в бессейн

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Анна Терешкова, до недавнего времени занимавшая должность заместителя мэра Новосибирска и начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики, выложила фото с празднования Ивана Купала. На одном бывшая чиновница в красном платье и с обувью в руках, погружена в бассейн. Судя по подписи, туда ее отправили друзья, с которыми веселилась Терешкова.
На другом Терешкова стреляет в воображаемого зрителя из детского водного пистолета. «Очень хочу иногда просто облить всех!», — гласит подпись.
Анна Терешкова, входившая в команду мэра Анатолия Локтя, покинула муниципалитет в середине мая, вскоре после прихода на пост мэра Максима Кудрявцева.