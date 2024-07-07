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Многие кафе среднеазиатской кухни работают здесь незаконно

Кафе и торговые палатки снесут на улице Хилокская в Новосибирске

7 июля 2024, 02:56
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Многие кафе среднеазиатской кухни работают здесь незаконно
Мэрия приняла решение о демонтаже незаконно установленных торговых объектов около скандально известного Хилокского рынка.

Комиссия по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов мэрии Новосибирска приняла решение о сносе беседки и четырех летних кафе, расположенных по адресу Хилокская, 9/1. Под нож бульдозера так же пустят две торговые палатки и склад, расположенные в районе здания школы № 66 по адресу Хилокская, 4.

Жители Хилокского микрорайона давно жалуются на работу нелегальных кафе для мигрантов, которые расположены рядом с крупнейшим в регионе оптовым центром по торговле овощами и фруктами. Силовики периодически проводят рейды и закрывают эти торговые точки, но они либо продолжают работать спустя некоторое время, либо вместо них появляются новые точки общепита.

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#Новосибирск#Хилокский рынок#Кафе#Снос#Торговля
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