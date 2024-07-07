Кафе и торговые палатки снесут на улице Хилокская в Новосибирске

Жители Хилокского микрорайона давно жалуются на работу нелегальных кафе для мигрантов, которые расположены рядом с крупнейшим в регионе оптовым центром по торговле овощами и фруктами. Силовики периодически проводят рейды и закрывают эти торговые точки, но они либо продолжают работать спустя некоторое время, либо вместо них появляются новые точки общепита.