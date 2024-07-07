Кафе и торговые палатки снесут на улице Хилокская в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 04:49
Комиссия по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов мэрии Новосибирска приняла решение о сносе беседки и четырех летних кафе, расположенных по адресу Хилокская, 9/1. Под нож бульдозера так же пустят две торговые палатки и склад, расположенные в районе здания школы № 66 по адресу Хилокская, 4.
Жители Хилокского микрорайона давно жалуются на работу нелегальных кафе для мигрантов, которые расположены рядом с крупнейшим в регионе оптовым центром по торговле овощами и фруктами. Силовики периодически проводят рейды и закрывают эти торговые точки, но они либо продолжают работать спустя некоторое время, либо вместо них появляются новые точки общепита.