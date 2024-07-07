Новосибирский «Горэлектротранспорт» требует миллионы с завода «БКМ Сибирь»

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
МКП «Горэлектротранспорт» требует от ООО «БКМ Сибирь» выплаты неустойки в размере 5 432 026,67 рублей, следует из информации на сайте Арбитражного суда Новосибирской области. Иск будет рассмотрен 5 августа. Речь идет о срыве сроков муниципального контракта на реконструкцию 10 трамваев. Модернизированные вагоны город должен был получить до конца 2023 года, однако договор до сих пор не выполнен.
По данным системы СПАРК, ООО «БКМ Сибирь» было создано в конце 2016 года на паритетных началах департаментом земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска и ОАО «Белкоммунмаш». В качестве основной деятельности предприятия указано предоставление услуг по восстановлению и оснащению железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава.
По итогам 2023 года компания отчиталась о чистом убытке в размере 4,277 млн рублей.
За все время существования «БКМ Сибирь» это первый иск в отношении предприятия, который будет рассматривать арбитражный суд.
Несоблюдение сроков контракта было связно с недопоставками комплектующих белорусским холдингом «Белкоммунмаш», пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на гендиректора «БКМ Сибирь».
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