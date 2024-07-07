Новосибирский «Горэлектротранспорт» требует миллионы с завода «БКМ Сибирь»

МКП «Горэлектротранспорт» требует от ООО «БКМ Сибирь» выплаты неустойки в размере 5 432 026,67 рублей, следует из информации на сайте Арбитражного суда Новосибирской области. Иск будет рассмотрен 5 августа. Речь идет о срыве сроков муниципального контракта на реконструкцию 10 трамваев. Модернизированные вагоны город должен был получить до конца 2023 года, однако договор до сих пор не выполнен.