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Обломки сбитых БПЛА вызвали пожары на земле

Отпускников из Новосибирска предупредили об атаках дронов в Воронежской области

7 июля 2024, 08:44
Фото: Изображение Midjourney
Обломки сбитых БПЛА вызвали пожары на земле
В ночь с 6 на 7 июля Воронежскую область атаковали украинские БПЛА, сообщил глава региона.

Воронежская область в ночь на 7 июля была атакована украинскими беспилотниками, силам ПВО их удалось сбить. Упавшие обломки повредили склад в Подгорненском райне, там были слышны взрывы, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев. Никто из жителей области не пострадал, добавил губернатор.

Режим водушной тревоги действовал всю ночь, однако некоторые местные жители, несмотря на это, веселились и запускали фейерверки, сообщает издание «Новые Известия».

В ежедневной сводке Минобороны РФ об атаках на Воронежскую область ничего не сказано. Однако жителям Новосибирска, которые сейчас находятся в этом регионе на отдыхе или по служебным делам, стоит проявить максимальную осторожность и не игнорировать сигналы тревоги.

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#Новосибирск#СВО#Дроны#Атака#ПВО#Воронежская область
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