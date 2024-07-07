Отпускников из Новосибирска предупредили об атаках дронов в Воронежской области

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Воронежская область в ночь на 7 июля была атакована украинскими беспилотниками, силам ПВО их удалось сбить. Упавшие обломки повредили склад в Подгорненском райне, там были слышны взрывы, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Гусев. Никто из жителей области не пострадал, добавил губернатор.
Режим водушной тревоги действовал всю ночь, однако некоторые местные жители, несмотря на это, веселились и запускали фейерверки, сообщает издание «Новые Известия».
В ежедневной сводке Минобороны РФ об атаках на Воронежскую область ничего не сказано. Однако жителям Новосибирска, которые сейчас находятся в этом регионе на отдыхе или по служебным делам, стоит проявить максимальную осторожность и не игнорировать сигналы тревоги.