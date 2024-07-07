Отпускников из Новосибирска предупредили об атаках дронов в Воронежской области

В ежедневной сводке Минобороны РФ об атаках на Воронежскую область ничего не сказано. Однако жителям Новосибирска, которые сейчас находятся в этом регионе на отдыхе или по служебным делам, стоит проявить максимальную осторожность и не игнорировать сигналы тревоги.