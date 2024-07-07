Парочку на резиновой лодке вытащили из речных кустов спасатели в Новосибирске

Супруги сообщили о сложившейся ситуации диспетчеру муниципальной аварийно-спасательной службы, на помощь им был отправлен быстроходный катер. Но из-за сильного течения терпящих бедствие быстро сносило на север. В итоге их обнаружили практически на городской границе, держащимися за кусты. История завершилась благополучно, рассказали в МАСС и добавили, что любители ночных водных прогулок были в спасжилетах, что позволило бы им держаться на воде даже если бы их лодка окончательно затонула.