Парочку на резиновой лодке вытащили из речных кустов спасатели в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:23
Романтическая прогулка по воде едва не закончилась трагедией для 44-летнего мужчины и его 41-летней спутницы. В ночь с 6 на 7 июля супруги решили прокатиться по Оби на резиновой надувной лодке с мотором. В районе Димитровского моста они обнаружили, что плавсредство получило повреждение и из него стремительно выходит воздух. Вдобавок ко всему, закончился бензин, и направиться к берегу не было никакой возможности.
Супруги сообщили о сложившейся ситуации диспетчеру муниципальной аварийно-спасательной службы, на помощь им был отправлен быстроходный катер. Но из-за сильного течения терпящих бедствие быстро сносило на север. В итоге их обнаружили практически на городской границе, держащимися за кусты. История завершилась благополучно, рассказали в МАСС и добавили, что любители ночных водных прогулок были в спасжилетах, что позволило бы им держаться на воде даже если бы их лодка окончательно затонула.