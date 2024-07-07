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Лодка получила пробоину

Парочку на резиновой лодке вытащили из речных кустов спасатели в Новосибирске

7 июля 2024, 06:20
Фото: 1MI
Лодка получила пробоину
Мужчина и женщина катались ночью по Оби и обнаружили, что их плавсредство стремительно теряет воздух, рассказали в МАСС.

Романтическая прогулка по воде едва не закончилась трагедией для 44-летнего мужчины и его 41-летней спутницы. В ночь с 6 на 7 июля супруги решили прокатиться по Оби на резиновой надувной лодке с мотором. В районе Димитровского моста они обнаружили, что плавсредство получило повреждение и из него стремительно выходит воздух. Вдобавок ко всему, закончился бензин, и направиться к берегу не было никакой возможности.

Супруги сообщили о сложившейся ситуации диспетчеру муниципальной аварийно-спасательной службы, на помощь им был отправлен быстроходный катер. Но из-за сильного течения терпящих бедствие быстро сносило на север. В итоге их обнаружили практически на городской границе, держащимися за кусты. История завершилась благополучно, рассказали в МАСС и добавили, что любители ночных водных прогулок были в спасжилетах, что позволило бы им держаться на воде даже если бы их лодка окончательно затонула.

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#Происшествия#Новосибирск#Река#МАСС#Лодка
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