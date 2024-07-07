Почти 5 млн рублей потратят в Новосибирской области на праздник «День поля-2024»

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Министерство сельского хозяйства Новосибирской области подписало контракт с Новосибирским государственным аграрным университетом на оказание услуг по организации «Дня поля-2024». Как следует из документа, университет должен выполнить разностороннюю работу, часть из которой напрямую не соответствует его профилю.
Помимо закладки опытно-производственных делянок с селекционными достижениями и организации выставки и демонстрации сельскохозяйственной техники, университетским аграриям необходимо создать видеофильм, «посвященный вопросам развития экологизации, биологизации земледелия и цифровых технологий в АПК на территории Новосибирской области», разработать дизайн-макеты символики мероприятия и обеспечить выпуск сувенирной и полиграфической продукции, баннеров и билбордов.
Кроме того, университет обязан обеспечить питанием организаторов, волонтеров и участников праздника, организовать техническое обеспечение работы пленарных заседаний, провести торжественные церемонии открытия и закрытия праздника и т. д.
Общая стоимость контракта составляет 4,87 млн рублей.
Праздник «День поля Новосибирской области-2024» пройдет 8–9 августа в поселке Тулинский под Новосибирском. Как говорится на сайте регионального Минсельхоза, это ежегодное мероприятие, которое является крупнейшей в области демонстрационной площадкой передовых аграрных технологий и современной техники для сельского хозяйства.