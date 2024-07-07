Почти 5 млн рублей потратят в Новосибирской области на праздник «День поля-2024»

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области подписало контракт с Новосибирским государственным аграрным университетом на оказание услуг по организации «Дня поля-2024». Как следует из документа, университет должен выполнить разностороннюю работу, часть из которой напрямую не соответствует его профилю.