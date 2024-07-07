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«День поля» — ежегодная выставка сельхозтехники и достижений аграриев

Почти 5 млн рублей потратят в Новосибирской области на праздник «День поля-2024»

7 июля 2024, 07:28
Фото: nso.ru
«День поля» — ежегодная выставка сельхозтехники и достижений аграриев
Региональное правительство подписало контракт на организацию праздника с государственным аграрным университетом.

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области подписало контракт с Новосибирским государственным аграрным университетом на оказание услуг по организации «Дня поля-2024». Как следует из документа, университет должен выполнить разностороннюю работу, часть из которой напрямую не соответствует его профилю.

Помимо закладки опытно-производственных делянок с селекционными достижениями и организации выставки и демонстрации сельскохозяйственной техники, университетским аграриям необходимо создать видеофильм, «посвященный вопросам развития экологизации, биологизации земледелия и цифровых технологий в АПК на территории Новосибирской области», разработать дизайн-макеты символики мероприятия и обеспечить выпуск сувенирной и полиграфической продукции, баннеров и билбордов.

Кроме того, университет обязан обеспечить питанием организаторов, волонтеров и участников праздника, организовать техническое обеспечение работы пленарных заседаний, провести торжественные церемонии открытия и закрытия праздника и т. д.

Общая стоимость контракта составляет 4,87 млн рублей.

Праздник «День поля Новосибирской области-2024» пройдет 8–9 августа в поселке Тулинский под Новосибирском. Как говорится на сайте регионального Минсельхоза, это ежегодное мероприятие, которое является крупнейшей в области демонстрационной площадкой передовых аграрных технологий и современной техники для сельского хозяйства.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Аграрии#Контракт#Минсельхоз#Аграрный университет
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