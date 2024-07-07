Рейтинг самых «продаваемых» улиц составили риэлторы в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Наибольшее число квартир, выставленных на продажу, оказалось на улице Петухова — 390. На втором месте рейтинга еще одна улица Кировского районе, Зорге, где зафиксировано 300 предложений. На третьей позиции — улица Высоцкого в Октябрьском районе. В микрорайоне, известном горожанам, как МЖК, одновременно продается 240 квартир. На четвертой строчке — соседняя улица Татьяны Снежиной — 220 предложений. И замыкает пятерку улица Виктора Уса с аналогичным количеством продаваемого жилья.
Средняя стоимость жилья на всех этих улицах значительно ниже среднерыночной в городе и колеблется в диапазоне от 88 до 102 тысяч рублей.
Об этом пишет издание РБК-Новосибирск со ссылкой на данные агентства ЦИАН по состоянию на июнь 2024 года.
Ранее мы подробно рассказывали о недостатках жилья в Кировском районе — в первую очередь, люди жалуются на постоянные пробки и шум.