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Лидером рейтинга стала улица Петухова

Рейтинг самых «продаваемых» улиц составили риэлторы в Новосибирске

7 июля 2024, 08:16
Фото: 2GIS
Лидером рейтинга стала улица Петухова
Лидируют улицы в Кировском районе города, сообщили в агентстве недвижимости ЦИАН.

Наибольшее число квартир, выставленных на продажу, оказалось на улице Петухова — 390. На втором месте рейтинга еще одна улица Кировского районе, Зорге, где зафиксировано 300 предложений. На третьей позиции — улица Высоцкого в Октябрьском районе. В микрорайоне, известном горожанам, как МЖК, одновременно продается 240 квартир. На четвертой строчке — соседняя улица Татьяны Снежиной — 220 предложений. И замыкает пятерку улица Виктора Уса с аналогичным количеством продаваемого жилья.

Средняя стоимость жилья на всех этих улицах значительно ниже среднерыночной в городе и колеблется в диапазоне от 88 до 102 тысяч рублей.

Об этом пишет издание РБК-Новосибирск со ссылкой на данные агентства ЦИАН по состоянию на июнь 2024 года.

Ранее мы подробно рассказывали о недостатках жилья в Кировском районе — в первую очередь, люди жалуются на постоянные пробки и шум.

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#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Рейтинг#Кировский район#МЖК
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