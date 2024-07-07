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Максимальное количество свадеб приходится на летние месяцы

Семь 16-летних женихов расписались в Новосибирской области

7 июля 2024, 04:19
Фото: Изображение Midjourney
Максимальное количество свадеб приходится на летние месяцы
Данные о заключении браков и разводах к Дню семьи, любви и верности опубликовал Новосибирскстат.

Ко Дню семьи, который в России отмечают 8 июля, новосибирское статистическое ведомство опубликовало данные за 2023 год, которые касаются создания семейных отношений.

В минувшем году в регионе было зарегистрировано 19,6 тысяч браков и 14,1 тысяч разводов, более половины из расставшихся пар воспитывали детей.

Более 700 мужчин и 470 женщин оформили свои отношения в возрасте за 60 лет. Семь тинейждеров в возрасте 16 лет официально стали главами семей. 26 девушек такого-же возраста официально вышли замуж.

Отсутствие штампа в паспорте — не преграда для рождения ребенка. Родителями 22,6% новорожденных стали пары, брак которых официально не зарегистрирован.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Статистика#Семья#Брак#Развод
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