Семь 16-летних женихов расписались в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
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Ко Дню семьи, который в России отмечают 8 июля, новосибирское статистическое ведомство опубликовало данные за 2023 год, которые касаются создания семейных отношений.
В минувшем году в регионе было зарегистрировано 19,6 тысяч браков и 14,1 тысяч разводов, более половины из расставшихся пар воспитывали детей.
Более 700 мужчин и 470 женщин оформили свои отношения в возрасте за 60 лет. Семь тинейждеров в возрасте 16 лет официально стали главами семей. 26 девушек такого-же возраста официально вышли замуж.
Отсутствие штампа в паспорте — не преграда для рождения ребенка. Родителями 22,6% новорожденных стали пары, брак которых официально не зарегистрирован.