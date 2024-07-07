Великовозрастные гопники избили подростка из-за прически на Первомайке

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Первомайском районе Новосибирска, на территории СНТ «Кедр», двое мужчин в возрасте около 35 лет избили 16-летнего подростка, поскольку им не понравилась его прическа. Пострадавший находился на берегу реки вместе со своей матерью, на которую обрушился град оскорблений.
По словам очевидцев, на берегу так же были дети на вид 13-14 лет, которым мужчины угрожали расправой, если они кому-то расскажут об увиденном.
Мать пострадавшего написала заявление в полицию.