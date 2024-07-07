Великовозрастные гопники избили подростка из-за прически на Первомайке

В Первомайском районе Новосибирска, на территории СНТ «Кедр», двое мужчин в возрасте около 35 лет избили 16-летнего подростка, поскольку им не понравилась его прическа. Пострадавший находился на берегу реки вместе со своей матерью, на которую обрушился град оскорблений.