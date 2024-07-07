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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Расправа произошла на глазах у детей, случайно оказавшихся рядом

Великовозрастные гопники избили подростка из-за прически на Первомайке

7 июля 2024, 11:05
Фото: 1MI
Расправа произошла на глазах у детей, случайно оказавшихся рядом
В Новосибирске взрослые мужчины напали на 16-летнего парня на глазах у его матери, сообщают очевидцы.

В Первомайском районе Новосибирска, на территории СНТ «Кедр», двое мужчин в возрасте около 35 лет избили 16-летнего подростка, поскольку им не понравилась его прическа. Пострадавший находился на берегу реки вместе со своей матерью, на которую обрушился град оскорблений.

Фото: АСТ-54

По словам очевидцев, на берегу так же были дети на вид 13-14 лет, которым мужчины угрожали расправой, если они кому-то расскажут об увиденном.

Мать пострадавшего написала заявление в полицию.

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