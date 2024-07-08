1,8 млн рублей унюхала собака на таможне в Новосибирске

В Новосибирске у 24-летнего гражданина Киргизии во время таможенного досмотра в аэропорту Толмачево нашли около 1,8 миллиона рублей, которые он намеревался вывезти в Узбекистан. Мужчина деньги решил не декларировать и миновать границу по «зеленому коридору».