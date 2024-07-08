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1,8 млн рублей унюхала собака на таможне в Новосибирске

1,8 млн рублей унюхала собака на таможне в Новосибирске

8 июля 2024, 04:31
Фото: 1MI
В аэропорту Толмачево у летящего в Узбекистан гражданина Киргизии нашли крупную сумму денег, которую он тайно хотел вывезти из России, следует из сообщения Сибирского таможенного управления.

В Новосибирске у 24-летнего гражданина Киргизии во время таможенного досмотра в аэропорту Толмачево нашли около 1,8 миллиона рублей, которые он намеревался вывезти в Узбекистан. Мужчина деньги решил не декларировать и миновать границу по «зеленому коридору».

Во время проверки чемодана, который пассажир сдал в багаж, собака по кличке Баяра сигнализировала кинологу об обнаружении подозрительной поклажи. Деньги пересчитали, и общая сумма превысила эквивалент 10 тысяч долларов, который уже необходимо по закону декларировать.

«Лишнюю» сумму, чуть более 900 тысяч рублей изъяли. Теперь судьбу денег предстоит решить суду, а против незадачливого контрабандиста возбуждено административное дело, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Толмачево#Деньги#Таможня#Контрабанда#Узбекистан#Киргизия
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