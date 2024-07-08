1,8 млн рублей унюхала собака на таможне в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
В Новосибирске у 24-летнего гражданина Киргизии во время таможенного досмотра в аэропорту Толмачево нашли около 1,8 миллиона рублей, которые он намеревался вывезти в Узбекистан. Мужчина деньги решил не декларировать и миновать границу по «зеленому коридору».
Во время проверки чемодана, который пассажир сдал в багаж, собака по кличке Баяра сигнализировала кинологу об обнаружении подозрительной поклажи. Деньги пересчитали, и общая сумма превысила эквивалент 10 тысяч долларов, который уже необходимо по закону декларировать.
«Лишнюю» сумму, чуть более 900 тысяч рублей изъяли. Теперь судьбу денег предстоит решить суду, а против незадачливого контрабандиста возбуждено административное дело, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.