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ЦУМ на Вокзальной магистрали принял первых покупателей в 1967 году

Башни «Расцветая»: два 30-этажных дома хотят построить на месте ЦУМа в Новосибирске

8 июля 2024, 04:59
Фото: Юрий Фомиченко / atas.info
ЦУМ на Вокзальной магистрали принял первых покупателей в 1967 году
Группа компаний «Расцветай» показала жителям центра города эскиз застройки территории на пересечении проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали — люди в шоке.

Представители группы компаний «Расцветай» проводят встречи с жителями микрорайона, примыкающего к зданию ЦУМа на Вокзальной магистрали. Застройщик показывает эскиз планируемого жилого комплекса на месте одного из самых знаковых магазинов советской эпохи. На небольшом земельном участке предполагается строительство двух 30-этажных жилых домов, соединенных 4-этажной вставкой, где предусмотрены площади для торговой и социальной инфраструктуры и наземно-подземная парковка на 750 машиномест.

«Прощупывают почву, насколько жильцы за или против, предлагают что-то сделать для дома. Пока все люди против. Боятся, что такая громадная стройка навредит нашим зданиям. Но они готовы, как я понимаю, за свой счет и ремонт сделать у нас и еще что-то. Условно, уже ходят разговоры среди жильцов, что денег у них куры не клюют, и они все равно сделают эту стройку, так что надо продаваться задорого, пока есть возможность», — так в разговоре с корреспондентом Atas.Info обрисовал ситуацию старший одного из домов, попросивший не афишировать его имя.

Дома в микрорайоне действительно, не в самом лучшем состоянии. Семь лет назад в сводки новостей попал дом по адресу Вокзальная магистраль, 11, непосредственно соседствующий с ЦУМом. Вдоль стен 9-этажного здания 1973 года постройки образовались провалы, ведущие к фундаменту. Тогда в мэрии долго решали, что же делать с этой проблемой, в итоге провалы заспали щебнем и заасфальтировали. Сейчас, по словам местных жителей, провалы появились вновь.

Беспокоятся за то, как огромная стройка скажется на состоянии их дома и жильцы 5-этажного здания 1962 года постройки по Вокзальной магистрали, 7, которое так же находится в непосредственной близости с ЦУМом.

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По словам собеседника редакции, представители ГК «Расцветай» интересовались контактами наиболее активных жильцов, который выступают против строительства, чтобы вести с ними диалог в индивидуальном порядке.

«Разрешений на строительство (реконструкцию) каких — либо объектов капитального строительства на месте здания ЦУМа мэрией города Новосибирска не выдавалось. Заявления о выдаче таких разрешений в мэрию города Новосибирска не поступали», — сообщили в ответ на запрос редакции в городском департаменте строительства и архитектуры.

Таким образом, косвенно подтверждаются слова жильцов, что у застройщика пока еще нет проекта, а существует только эскиз. Который, в случае активного неприятия горожанами, может быть пересмотрен или же строительство вовсе может быть отложено, как это было в скандальной истории вокруг попытки возвести высотки на месте «Универсама» на улице Ленина.

Сейчас зонирование земельного участка, на котором находится здание ЦУМа, не позволяет застройку выше 4 этажей. Однако в феврале 2024 года врио мэра Новосибирска Олег Клемешов подписал постановление о подготовке нового проекта планировки части Железнодорожного района, куда попадает и этот участок. Предполагается, что документ будет готов до конца 2025 года.

ООО «Расцветай Инвест», материнская компания многочисленных специализированных застройщиков, входящих в ГК «Расцветай», на 100% принадлежит Владиславу Савельеву, брату влиятельного депутата Госдумы от Новосибирской области Дмитрия Савельева. По итогам 2023 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 81,7 млн рублей.

Здание ЦУМа было сдано в эксплуатацию в 1967 году, и в советские годы это был один из самых престижных и известных магазинов города. В постперестроечное время торговые площади сдавались в аренду, а статусность торгового центра сильно померкла.

ЦУМ неоднократно менял владельцев, у которых были разные взгляды на будущее коммерческого комплекса. В 2020 году архитектурное бюро Pergaev по заказу собственников здания разработало проект масштабной реконструкции, который предполагал размещение модных бутиков, создание концертного зала, появление уютного внутреннего дворика.

«Новый ЦУМ изменит привычные маршруты и станет органичным продолжением образа жизни горожан, новой точкой притяжения новосибирцев и гостей города, для которых на карте достопримечательностей сибирской столицы появится еще один из ключевых mustvisit-объектов», — описывали проект его авторы.

Однако после того, как проект был передан заказчикам, они потеряли к нему интерес. Посмотрите, как мог бы выглядеть Центральный универсальный магазин после реновации.

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