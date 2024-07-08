Башни «Расцветая»: два 30-этажных дома хотят построить на месте ЦУМа в Новосибирске

Дома в микрорайоне действительно, не в самом лучшем состоянии. Семь лет назад в сводки новостей попал дом по адресу Вокзальная магистраль, 11, непосредственно соседствующий с ЦУМом. Вдоль стен 9-этажного здания 1973 года постройки образовались провалы, ведущие к фундаменту. Тогда в мэрии долго решали, что же делать с этой проблемой, в итоге провалы заспали щебнем и заасфальтировали. Сейчас, по словам местных жителей, провалы появились вновь.