Биологи развеяли три самых часто встречающихся мифа о клещах

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
Как сообщает newia.ru, эксперт объяснила, где водятся клещи и как находят своих жертв.
Цикл жизни клеща составляет три года, однако питается он раз в год. В первый год жизни у личинки только три пары ног, она может нападать на мелких животных, таких как мышь. Когда клещ поел, приходит время уходить на зимовку.
На второй год личинка превращается в нимфу, она вырастает втрое и обзаводится еще одной парой ног. Теперь она может присасываться к теплокровным покрупнее — зайцам, белкам, ежам и даже кормящимся на земле птицам.
После следующей спячки клещ окончательно вырастает, начиная охотиться на крупных животных и человека.
Эксперт утверждает, что клещи ожидают свою жертву на травинках и сухих ветвях в лесах, на полянах и даже на берегах водоемов. В городе клещи могут обитать в густых зарослях и на пустырях, о чем стоит помнить владельцам собак. Иногда собаки приносят на себе клещей, которые после мигрируют на человека.
Ведущий инженер и профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского политехнического университета Мария Комбарова развеяла данный миф, заявив, что эти членистоногие почти не ползают, абсолютно слепы и не могут ориентироваться по запаху. Клещи находят своих жертв по выделяемому ими теплу.