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Биологи развеяли три самых часто встречающихся мифа о клещах

Биологи развеяли три самых часто встречающихся мифа о клещах

8 июля 2024, 19:29
Фото: Изображение Midjourney
Доцент кафедры зоологии и физиологии Института биологии и биотехнологии АлтГУ Ирина Кудряшова рассказала о циклах жизни клеща и реальной опасности, которую они представляют для человека.

Как сообщает newia.ru, эксперт объяснила, где водятся клещи и как находят своих жертв.

Миф № 1: все клещи опасны для человека

Цикл жизни клеща составляет три года, однако питается он раз в год. В первый год жизни у личинки только три пары ног, она может нападать на мелких животных, таких как мышь. Когда клещ поел, приходит время уходить на зимовку.

На второй год личинка превращается в нимфу, она вырастает втрое и обзаводится еще одной парой ног. Теперь она может присасываться к теплокровным покрупнее — зайцам, белкам, ежам и даже кормящимся на земле птицам.

После следующей спячки клещ окончательно вырастает, начиная охотиться на крупных животных и человека.

Миф № 2: клещи падают на человека с деревьев

Эксперт утверждает, что клещи ожидают свою жертву на травинках и сухих ветвях в лесах, на полянах и даже на берегах водоемов. В городе клещи могут обитать в густых зарослях и на пустырях, о чем стоит помнить владельцам собак. Иногда собаки приносят на себе клещей, которые после мигрируют на человека.

Миф № 3: клещи чувствуют жертву по запаху и прыгают на нее

Ведущий инженер и профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского политехнического университета Мария Комбарова развеяла данный миф, заявив, что эти членистоногие почти не ползают, абсолютно слепы и не могут ориентироваться по запаху. Клещи находят своих жертв по выделяемому ими теплу.

#Общество
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