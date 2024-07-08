Биологи развеяли три самых часто встречающихся мифа о клещах

Эксперт утверждает, что клещи ожидают свою жертву на травинках и сухих ветвях в лесах, на полянах и даже на берегах водоемов. В городе клещи могут обитать в густых зарослях и на пустырях, о чем стоит помнить владельцам собак. Иногда собаки приносят на себе клещей, которые после мигрируют на человека.