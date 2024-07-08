Более 250 семей энергетиков трудятся в «Россети Новосибирск»

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
Династии энергетиков представлены во всех филиалах компании по всему региону. Многие из них включают несколько поколений с суммарным трудовым стажем, давно перевалившим за 100 лет. Например, как семья Кудрявцевых в Новосибирске, династии Хардиных-Бережинских и Булаевых в Татарске, Тостоноговых в Карасуке, Цветковых в Барабинске, Ветровых в Черепаново и Богинских в Чулыме. Общая численность трудовых династий превысила 530 человек.
«Сегодняшняя надёжность, эффективность и авторитет предприятия, достигнутыми более чем за 90-летнюю историю, созданы самоотверженным и многолетним трудом не одного поколения профессионалов. Работники, связанные семейными узами, стараются не уронить престиж фамилии, они отличаются повышенной ответственностью и тщательным подходом к исполнению профессиональных обязанностей. Именно поэтому в компании продолжат всестороннюю реализацию социальной политики, направленной на поддержание семейных ценностей и традиций», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
В компании предусмотрен широкий спектр социальных льгот и гарантий для персонала и членов их семьи. В частности, дополнительные выплаты к значимым семейным событиям — свадьбе и рождению ребенка, компенсации на оплату детских садов и путевок в детский лагерь, дни отпуска к 1 сентября и выпускным детей, предоставление подарков к праздникам и многое другое. Кроме того, регулярно проводятся мероприятия, направленные на укрепления института семьи, среди них ежегодный спортивный семейный праздник, День защиты детей, экскурсии в подразделения предприятия и на энергообъекты, а также предоставляются билеты на семейные представления и кинопоказы.