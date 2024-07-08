Более 250 семей энергетиков трудятся в «Россети Новосибирск»

В компании предусмотрен широкий спектр социальных льгот и гарантий для персонала и членов их семьи. В частности, дополнительные выплаты к значимым семейным событиям — свадьбе и рождению ребенка, компенсации на оплату детских садов и путевок в детский лагерь, дни отпуска к 1 сентября и выпускным детей, предоставление подарков к праздникам и многое другое. Кроме того, регулярно проводятся мероприятия, направленные на укрепления института семьи, среди них ежегодный спортивный семейный праздник, День защиты детей, экскурсии в подразделения предприятия и на энергообъекты, а также предоставляются билеты на семейные представления и кинопоказы.